On ne change pas une équipe qui gagne! Côté Anderlecht, seul Van Crombrugge fait son retour dans le onze des Mauves alors que les jeunes Kana et Arnstad sont de nouveau titulaires.De l’autre côté, Pierre Dwomoh, 17 ans, s’infiltre dans le onze de base, tout comme Almeida, Samatta et Mickey Balickwisha..