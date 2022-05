Un marathonien l’emporte, bat son record personnel, se qualifie pour les Mondiaux mais perd tout à cause d’un dossard

Malgré sa brillante performance, le sportif a été disqualifié. En cause?Le nombre de ses dossards. Il portait en effet un dossard à l’avant, mais pas à l’arrière du débardeur. Alors, que le règlement oblige d’avoir les deux dossards. Intransigeants, les organisateurs n’ont rien voulu entendre.

Comble de malheur pour l’athlète, il a aussi perdu son prize money (4000 dollars) et, pire encore, sa qualification pour les Championnats du monde en juillet prochain aux Etats-Unis.

"Le matin de la course, nous avons découvert qu’il n’y avait qu’un seul dossard. Nous en avons informé les officiels, et ils ont transmis au juge de la course, qui a dit que nous pouvions concourir comme ça. Nous avons été surpris d’être privés du titre, parce que nous avions confirmé avant la course et ce n’était pas notre faute", a indiqué Isaac Mpofu après la course.