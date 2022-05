Il bat l’Union mercredi puis fait le même résultat contre l’Antwerp que l’Union face à Anderlecht dimanche.

Ou il fait match nul contre l’Union mercredi puis bat l’Antwerp pendant que l’Union s’incline à Anderlecht dimanche.

L’Union championne ce dimanche si…

Elle bat Bruges mercredi puis fait un meilleur résultat contre Anderlecht que le Club face à l’Antwerp dimanche.

Anderlecht champion si…

Il bat l’Antwerp jeudi au lendemain d’un nul entre Bruges et l’Union. Puis il bat l’Union et le Club lors des deux dernières journées. Dans le même temps, l’Union ne fait pas mieux qu’un nul contre l’Antwerp et Bruges s’incline contre les Anversois.