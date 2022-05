«Ça va sortir d’un coup, comme le ketchup»

Mais il va devoir se faire violence pour rebondir après un début d’année 2022 bien loin d’un 2021 aux allures d’année de feu. Champion en mars, puis élu joueur de la saison de D1B, auteur de 20 buts toutes compétitions confondues sur les 12 mois et même sélectionné pour la première fois de sa carrière chez les Diables rouges en novembre, Vanzeir transformait en réussite ce qu’il touchait. Son début d’année l’a vu connaître nettement plus de bas que de hauts. Dans les moments forts, on retiendra ce penalty inscrit contre Genk, qui offrait la victoire à son équipe pour lancer un enchaînement dantesque de sommets en janvier-février.

Mais les moments durs se succèdent, depuis lors. Il y a d’abord eu le penalty du 1-1 envoyé dans les nuages contre Saint-Trond et qui aurait pu permettre à son équipe d’éviter sa première défaite en deux mois et demi (0-1). Et, la semaine suivante, ce fameux geste de frustration sur le Carolo Ozornwafor, un coup synonyme de carte rouge et de cinq matchs de suspension.

Depuis son retour, Vanzeir n’est plus aussi percutant. Maladroit contre le Beerschot (3-0 sur tapis vert), il avait promis que les buts viendraient en playoffs. S’il a bien marqué un goal "à la Vanzeir" contre Anderlecht, il a loupé des occasions contre l’Antwerp. Puis, dimanche, il a d’abord raté quelques beaux ballons, croquant notamment une frappe face à Mignolet, puis il a expédié ce penalty à côté du but brugeois. Déjà en difficulté avant cela, il n’est plus parvenu à remettre la machine en route, ensuite. Comme toute son équipe.

Le buteur va devoir retrouver la confiance d’ici mercredi. Felice Mazzù ne le sortira pas de son équipe, tant il a été important dans le dispositif unioniste et parce que le T1 ne fonctionne pas de la sorte. Il aura l’occasion de prendre sa revanche. "Dante a le sentiment d’avoir échoué", explique son père, Michel. "Il est fort mentalement, sinon il n’aurait pas pris une telle responsabilité à un moment aussi important, mais cela fait mal quand même. Heureusement, il peut vite se rattraper: j’aurais probablement plus de mal que lui."

Le connaissant mieux que quiconque, Michel Vanzeir sait que son fils va d’abord repenser à ce penalty manqué, avant de tourner la page. "Je n’ai pas encore reparlé du match avec lui, il n’aime pas cela. Il veut y réfléchir seul. Personne ne doit lui donner de conseil, pas même sa petite amie. Il prend du recul, songe à ce qui s’est passé, mais n’a pas besoin qu’on intervienne. Il va y penser un moment, mais d’ici mercredi, ce sera parti. Et alors, j’espère qu’il pourra être à nouveau bon comme avant. Rien n’est encore perdu, du moins s’ils gagnent à Bruges. L’Union a été trois fois meilleure que le Club lors des trois matchs où ils se sont affrontés… et les trois fois, la finition a fait défaut."

3 buts en 2022

Pour le numéro 13 des Jaune et Bleu, il s’agira de retrouver la dynamique de la première partie de saison, qui l’avait vu inscrire 11 buts en championnat avant la trêve hivernale, pour un Expected goals (les buts censés être marqués au regard des statistiques) de 11,62. Soit une efficacité conforme aux attentes. Mais depuis janvier, Vanzeir n’a plus fait mouche que trois fois en dix matchs, malgré un Expected Goals de 5,1. Signe d’une baisse de forme en zone de vérité. "Les attaquants sont dans le dur depuis un moment maintenant, ce n’est pas une critique, c’est un constat", poursuit son père sans faux-semblants. "Mais comme dit Philippe Clement: ‘Tout sort en une fois, comme dans une bouteille de ketchup. Cela sera pour mercredi, j’espère. Je lis que Dante est hors forme, mais il y a deux semaines, après son but contre Anderlecht, il était au top. Tout tourne très vite dans ces play-offs."

C’est ce que doivent espérer Dante Vanzeir et toute la tribu unioniste. Que les choses tournent à nouveau rapidement dans leur sens.