Qatar 2022: les Diables au bord de mer

Le sélectionneur a fait face à une drôle d’équation. D’un côté, résider au Banyan Tree offrait l’avantage d’être proche des stades où ses hommes vont évoluer dans un hôtel entièrement privatisé. Mais avec un bémol de taille: l’environnement agité de la capitale.

De l’autre, même s’il est à une heure de route des deux stades où les Diables joueront leurs matchs de groupe, le Salwa Beach Resort offre un environnement nettement plus apaisant avec ses plages privées de 3,5 kilomètres, ses 361 chambres, son parc aquatique et son parc d’aventure. Même si les Belges ne bénéficieront que d’une aile de l’hôtel et non de son ensemble, le calme du complexe, plus propice à la récupération, a fini par convaincre la fédération qui doit encore finaliser tout cela.

Attendus à Tubize le lundi 14 novembre, soit au lendemain d’un week-end où la majeure partie de la sélection sera encore mobilisée en club, les Diables devraient rallier le Qatar dès le mardi 15. Soit huit jours avant leur entrée en lice contre le Canada le 23 novembre. Et Martinez espère encore trouver un accord avec une sélection pour disputer un ultime match amical sur place.