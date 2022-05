Des Zèbres inconsolables

La pression était pourtant grande, surtout sur les épaules des Carolos, contraints à la victoire pour se remettre à croire à la cinquième place. Ils l’ont bien géré durant 80 minutes. Ils ont mené au score avant d’être renversés tardivement, en quatre minutes, quand Onuachu et Thorstvedt, montés à la mi-temps, ont fusillé Koffi. Mais ils ont eu le courage et l’orgueil de revenir, à l’arrache, par Bayo. Ils ont même cru tenir trois points qui auraient été magnifiques, dans les toutes dernières secondes des arrêts de jeu, mais Ilaimaharitra était hors-jeu au départ de l’action qui a mené au but de Bayo. Cela n’a pas échappé au Var, et le Mambourg, en folie un instant, s’est décomposé. Il faudra se contenter d’un point. Et les regrets seront encore lourds, ce matin.

Mentalité retrouvée

Cela ressemblait furieusement au match de la dernière chance pour Charleroi. Alors, Edward Still a abattu ce qui ressemblait à sa dernière carte. En plus de la permutation attendue entre Badji (blessé) et Bayo, il a mis Ozornwafor et, plus surprenant, Morioka, sur le banc. Tout profit pour Andreou et Zaroury, qui avaient à cœur de convaincre après de longues semaines hors du onze. Le défenseur chypriote a été consciencieux jusqu’à son marquage laxiste sur Onuachu, tandis que Zaroury a trop forcé les choses. Qu’à cela ne tienne, c’est collectivement que Charleroi a retrouvé son jeu et sa mentalité.

S’il avait pu chausser les crampons pour épauler ses joueurs, Edward Still l’aurait fait. Plus que jamais, il a gesticulé devant son banc. Jeans retroussé, chemise blanche, il a harangué, replacé, applaudi. Ses consignes étaient claires: un pressing haut, des circuits de passes courts et des renversements pour provoquer des un contre un. Cela a bien fonctionné durant 45 minutes mais il manquait la dernière passe ou le dernier geste. Les Zèbres n’ont rien lâché et ont été logiquement récompensés juste avant la pause. Un centre millimétré de Nkuba – le premier assist de sa carrière – pour une tête croisée parfaite de Bayo (1-0, 45e).

Il fallait absolument éviter de retomber dans les travers de samedi dernier et mieux gérer la seconde période. Cela a été le cas jusqu’à la 80e minute. Car en face, Bernd Storck pouvait se permettre le luxe de faire entrer Onuachu et Thorstvedt à la mi-temps. Genk a encore augmenté sa possession. Mais après le poteau de Heymans (57e), Charleroi a craqué, encaissant deux buts en quatre minutes. Avant d’arracher un point fou qui ne les consolera pas.