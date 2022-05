Nombreux sont ceux qui prédisaient pourtant une défaite cuisante du numéro 1 belge en deux manches face à l’Espagnol qui, malgré un seul match dans les jambes depuis un mois et demi, a montré qu’il n’avait pas besoin de préparation sur terre battue. Alors oui, cette rencontre demandera confirmation. On connaît d’ailleurs l’inconstance dont peut faire preuve le Liégeois mais, osons-le dire, David Goffin est de retour!

Le duel qui s’est tenu sur le court du stade Manolo Santana, plein à craquer, a tenu toutes ses promesses. Quel spectacle pour les yeux!

Le départ du Majorquin fut d’ailleurs tonitruant, avec un jeu blanc d’entrée. Le numéro 1 belge tenait bon et était même le premier à réussir le break à deux jeux partout grâce au service moins performant de son adversaire. Un adversaire piqué au vif qui allait se réveiller et enchaîner les quatre jeux suivants pour l’emporter 6-3.

Le deuxième set voyait Nadal s’emparer du service de Goffin dans le troisième jeu. L’Espagnol allait même s’offrir une première balle de match à 5-3, repoussée par le Liégeois. Goffin sauvait encore une balle de match dans le jeu suivant, sur le service de Nadal, et revenait à 5-5. Dans la foulée, il héritait d’une balle de set à 5-6, sauvée cette fois par Nadal, avant de concrétiser la seconde et de revenir à une manche partout (5-7).

Henin: «Il retrouve du plaisir»

Le troisième set allait se poursuivre sans break jusqu’au jeu décisif où, mené 4/1, David Goffin réussissait l’impensable en remontant Nadal. Il se payait alors deux balles de match à 4/6 puis une autre à 6/7. Mais, comme souvent, c’est Rafa qui allait avoir le dernier mot au terme de sa quatrième balle de match à 10/9. Un combat incroyable de 3 heures et 10 minutes!

Aux commentaires sur Eurosport, pour qui elle est consultante, Justine Henin expliquait avant la rencontre: " Ça a été très dur récemment pour David Goffin, il s’est passé beaucoup de choses depuis sa finale au Masters (NdlR: défaite face à Dimitrov à Londres en 2017) et son intégration au Top 10. Il y a eu des blessures, de la fatigue et beaucoup de questionnements. Ces derniers mois, on ne va pas dire que c’était la descente aux enfers mais il a vécu une période complexe et je suis très heureuse de le voir pour cette confrontation aujourd’hui. Il n’est peut-être pas encore revenu mais il y a de l’envie et de la confiance qui s’est installée depuis sa victoire à Marrakech sur terre battue. Il avait besoin de gagner à nouveau, il est capable d’enchaîner, on voit qu’il retrouve du plaisir. […] Il reste encore un peu de chemin à parcourir et peut-être quelques victoires clés à aller chercher. "

Et si, au final, ce n’était pas une victoire clé mais une défaite qui lui servait à retrouver son niveau de jeu d’antan. D’ailleurs, si David Goffin cherchait encore son match référence, il l’a enfin trouvé. Quelle pugnacité et quelle abnégation.

Il n’aura pas manqué grand-chose pour renverser le maître de la terre battue. Reste à espérer que cette défaite ne lui trotte pas trop dans la tête…