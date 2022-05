«On est tous dans le même bateau»

Trois titularisations de suite, ce n’est pas anecdotique pour vous…

Non, c’est vrai. Je suis reconnaissant envers Dieu, le club et le staff. Ils m’ont fait confiance en m’alignant trois fois consécutivement, mais ce n’est qu’une étape, pas un aboutissement. Il faut que je continue de prendre mes marques et d’enchaîner. J’ai l’impression de me retrouver là où je m’étais arrêté (NDLR: mi-décembre 2020 lors de sa rupture des ligaments croisés du genou), sans vraiment devoir repasser par la case départ. C’est gratifiant de savoir que le club croit en moi.

Vous ne ressentez plus aucune appréhension?

Non, ça fait longtemps que ce stade-là est passé. Sur le terrain, je suis libéré. Mais c’est vrai que, au quotidien, mon genou me rappelle qu’il a été meurtri et opéré. Par exemple quand je m’agenouille, chez moi, c’est parfois embêtant. Je n’ai plus tout à fait la même amplitude des deux côtés.

À un moment donné, vous êtes-vous dit que vous ne surmonteriez pas cette épreuve, ces opérations et cette rechute?

Non, jamais. Ma foi m’a aidé. Je me suis dit que cette épreuve ne pouvait pas me freiner, juste m’apporter une expérience supplémentaire. À partir de ce postulat, j’ai gardé confiance en Dieu et en mes qualités.

Le contexte de votre retour n’est pas idéal avec deux défaites en play-off et le mécontentement des supporters. Cela vous chagrine?

En tant que footballeur, on se doit de l’accepter. J’essaie de faire du mieux que je peux, comme le reste de l’équipe. On ne méritait pas de perdre à Malines. Bon, OK, contre Gand, ça a été difficile mais on jouait contre le vainqueur de la Coupe de Belgique. Une équipe de qualité avec des joueurs comme Tissoudali, Castro-Montes, Kums… La frustration des supporters vient peut-être du retournement de situation (NDLR: de 1-0 à 1-3) mais, à partir du moment où j’ai donné le maximum, cela ne peut pas gâcher mon retour.

Samedi, Joris Kayembe a déclaré au micro d’Eleven que les sifflets du public étaient «durs» et «qu’une réaction comme celle-là, ce n’était pas facile ni très positif.» Le vestiaire est-il touché?

Il y a des personnes mieux placées que moi pour parler au nom du groupe. À titre personnel, j’ai 20 ans, je n’avais jamais connu ça, donc ça me touche davantage qu’un joueur plus expérimenté. Par exemple Valentine (NDLR: Ozornwafor), il vient de Galatasaray, il en a vu d’autres. Moi, je ne peux pas être insensible à ça. Nous, joueurs, recevons ce que les supporters nous donnent. Quand ils nous donnent de l’amour, on le reçoit. Quand ils nous donnent des choses moins positives, on les reçoit aussi. Je n’ai connu que Charleroi, je me sens chez moi ici, donc quand le public est mécontent, ça m’atteint un peu, oui. Surtout qu’on est dans le même bateau, on veut tous le meilleur pour le club. Eux comme nous. Je le répète, je donne le maximum. On donne le maximum. Mais si l’adversaire est malheureusement plus fort, c’est le football.

Quelle était l’atmosphère en début de semaine dans le groupe?

Elle est restée conviviale. On sait qu’on doit se relever et l’objectif est de réagir dès vendredi. Le coach a eu un discours positif.

Sentez-vous l’équipe fatiguée mentalement? La saison commence à être longue, il y a eu le Covid, pas mal de blessures, l’échec pour le top 4, la lutte pour le top 8…

Encore une fois, je ne peux pas parler au nom des autres, mais je ne ressens pas de fatigue mentale particulière. Il y a toujours cet état d’esprit compétiteur même lors des petits jeux à l’entraînement. Personne ne veut perdre. Jamais. On a de l’amour-propre, on veut faire de bons matchs pour finir la saison correctement et être respecté à notre juste valeur.

Parlons de vous. De votre repositionnement comme wing back. Ne bride-t-il pas trop votre instinct offensif?

C’est une question d’équilibre. Il m’a fallu un petit temps d’adaptation mais le fait de me rendre compte que j’étais capable de défendre, cela booste ma confiance pour attaquer. Me libérer. Au fil des matchs, je vais pouvoir me lâcher.

Concrètement, à l’entraînement, comment le coach travaille-t-il vos réflexes défensifs?

D’abord, quand vous jouez à Charleroi, surtout si vous y avez été formé, vous avez une âme défensive parce que le premier défenseur ici, c’est toujours l’attaquant. Même avant d’être repositionné dans le couloir droit, je devais aussi défendre. C’est dans l’ADN du club, de l’équipe. Ensuite, au quotidien, ça se travaille par des un contre un, des oppositions au poste. Le coach conseille beaucoup, forcément, sur la position du corps… Défendre, c’est un art.