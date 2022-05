La magie du Special One opère toujours

Douze mois plus tard, la bande de José Mourinho se retrouve aux portes de la première finale de ce tournoi, en plus de n’être devancée en championnat que par l’intouchable quatuor, Milan AC, Inter, Naples et Juventus. Son début d’aventure ressemblait à un conte de fées (6 victoires de suite), mais il a été freiné par quelques bévues, dont les défaites dans le derby à la Lazio, à la Juve et surtout en Conference League contre la modeste formation norvégienne de Bodo/Glimt sur un score casquette 6-1.

De quoi provoquer la colère des tifosi et de la direction qui songeait un temps à remercier son coach et son astronomique salaire de 7 millions € par saison. Puis une incroyable défaite, à domicile contre la Juventus (3-4), après avoir mené 3-1 à vingt minutes du terme est venue secouer le vestiaire.

"Il y a un manque de personnalité dans cette équipe, de gestion des émotions. Mes joueurs doivent se rapprocher de ma mentalité", s’était énervé Mourinho. "Nous souhaitons acquérir une mentalité gagnante, approuvait le capitaine Lorenzo Pellegrini. L’entraîneur nous dit toujours que cela doit être l’une de nos principales qualités."

Record en vue

Le message est passé. Dans la foulée, la Roma a enchaîné une série de douze sorties de championnat sans défaite. La science tactique du Portugais était enfin accompagnée de ce déclic mental, cette hargne qui a souvent fait défaut au club ces dernières années.

Déjà double vainqueur de la Ligue des champions et victorieux de l’Europa League, Mourinho pourrait devenir, dans trois semaines, le premier entraîneur à remporter les trois compétitions européennes. Le tout dans un club qui n’a rien gagné sur la scène continentale depuis la Coupe de villes de foires en 1961. Qui a dit que le Special One ne méritait plus sur surnom?

Les fans romains adhèrent en tout cas massivement au projet. La vente des billets pour cette demi-finale retour a été bouclée en quelques heures. Le lendemain de l’ouverture, la file d’attente en ligne dépassait même les 100000 personnes pour décrocher l’un des derniers sésames. Ce jeudi soir, ils seront 70000 tifosis au stade Olimpico.