David Goffin face à un Rafael Nadal déjà en bonne forme

Dans le premier set, à trois jeux partout, un seul break suffisait à lui offrir l’avantage (6-4). Il poursuivait ensuite sur sa lancée en enlevant le service de son adversaire dès le premier jeu de la seconde manche et creusait même encore l’écart pour mener 4-1 avant de perdre son service dans la foulée. Pas de quoi perturber l’actuel 60e mondial qui repartait de plus belle pour ne plus rien lâcher et conclure le match par un jeu blanc (6-2).

Un succès précieux, qui l’expédie au 3e tour face au maître de la brique pilée, Rafael Nadal. Il s’agira du septième duel entre les deux hommes, l’Espagnol ayant remporté leurs quatre affrontements joués sur terre battue et Goffin les deux sur surface dure.

Non, Nadal n’a pas besoin de préparation…

Pour son premier match de la saison sur l’ocre, pour sa première rencontre en compétition depuis un mois et demi, c’est comme si Nadal n’avait jamais quitté les terrains…

L’Espagnol, qui compte 20 victoires pour une seule défaite (en finale du Masters d’Indian Wells où il était diminué par sa côte fissurée), a repris sa marche en avant. Et de bien belle manière, face à un Miomir Kecmanovic en panne de solutions.

Le Serbe (ATP 32), n’a pas mal joué. C’est surtout Rafa qui ne l’a pas laissé respirer, dans le premier set à tout le moins. Kecmanovic, homme en forme en ce début de saison, s’est tout simplement fait balayer (6-1) et a dû attendre l’interruption due à la pluie en début de seconde manche pour voir l’Espagnol commettre quelques erreurs. Insuffisant toutefois pour bousculer un Nadal déjà en grande forme et qui allait s’offrir le match (7-6) sur un ace pourtant hors des limites mais validé par l’arbitre.

"C’est une victoire qui a beaucoup de valeur pour moi, contre un joueur qui joue bien ces derniers mois. Ce sont deux heures passées sur le court qui vont sans aucun doute beaucoup m’aider pour mon objectif final: récupérer ma forme dès que possible, a souligné Rafa. Ma préparation a été quasi inexistante. Avant d’arriver ici jeudi dernier, je m’étais très, très peu entraîné, je ne servais que depuis la veille, et à l’entraînement, c’était les montagnes russes. J’ai commencé à me sentir un petit peu mieux hier (NDLR: lisez mardi)"

Pour son retour, le quatrième mondial a donc répondu à ses "détracteurs", à l’image de Patrick Mouratoglou. Le nouveau coach de Simona Halep a étalé ses doutes quant à la forme de Nadal d’ici Roland-Garros. "Malgré son incroyable début de saison, Rafa a toujours eu besoin de jouer beaucoup. Il ne sera pas au mieux de sa forme."

Difficile à croire tant Rafa a déjà marqué les esprits. Goffin est prévenu, lui dont la meilleure performance à Madrid est un quart de finale face à… Nadal en 2017.

Le rendez-vous est fixé ce jeudi 16h, dans un stade Manolo Santana sans peu de doute plein à craquer.