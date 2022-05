Comment va-t-il, un jour après sa lourde chute au sprint? "Ça va encore, cela aurait être pire, répond-il. Je ne suis même pas certain d’avoir vraiment une commotion cérébrale. Je ne souffre pas de mal de tête, par exemple. Mais l’équipe a préféré que je ne reparte pas."

On sent une pointe de doute de la part du jeune coureur, qui avait visiblement envie de repartir sur l’épreuve nordiste.

"Je ne sais pas si c’est le bon choix. Enfin, sans doute que si. La saison est encore longue. Il vaut sans doute mieux que je me remette bien de cette chute. Je vais d’ailleurs prendre deux à trois jours de repos. Je suis bien brûlé, au niveau des genoux, du dos, du coude droit, d’un doigt. Mais vu la chute, cela aurait pu être pire."

Comment analyse-t-il sa chute? À quel moment a-t-il compris qu’il allait se retrouver au sol?

"Quand j’ai produit mon effort, la porte s’est un peu ouverte devant moi, glisse-t-il. Avec ce genre d’ouverture, on sait passer. Mais Sam Welsford a refermé la porte. Et quand je suis revenu à la hauteur de son guidon, il a continué. On voit la différence avec Dan McLay, qui, lui, a bien gardé sa ligne. Welsford m’a touché et cela a entraîné la chute. Pour laquelle, je le répète, je m’en sors bien."

Mieux que d’autres, comme Axel Zingle, une des révélations françaises du début de saison, qui souffre d’une fracture du scaphoïde.

Mais la déception reste grande et vive pour le très prometteur néopro wallon.

"C’est vraiment frustrant, oui, ajoute-t-il. C’était ma première course par étapes que j’abordais comme leader chez les pros. J’avais la victoire dans le viseur, et aussi un premier maillot de leader. Mais il y a eu cet accident. J’étais aussi vraiment embêté pour l’équipe, qui avait fait un boulot monstrueux toute la journée, avant d’être bien emmené par Reinardt Jan Van Rensburg (NDLR: le champion d’Afrique du Sud, recruté depuis le mois de mai par Lotto-Soudal). Mais bon, c’est comme ça. Une fois que je serai remis, je vais recommencer à me préparer pour la suite. Mon programme reste inchangé. Et je ferai en sorte de revenir plus fort."