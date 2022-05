Tour d’Italie: la course au maillot rose débute de Budapest et s’annonce ouverte

Le premier maillot rose semble promis à un puncheur, la première étape Budapest-Visegrad se terminant par une ascension de 5,6 km avec des pointes à 8 pour-cent. De quoi aiguiser l’appétit de Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), déjà maillot jaune sur le Tour de France l’an passé.

Les prétendants au podium devront se montrer directement dans le coup. La deuxième étape propose un contre-la-montre de 9,2 km à Budapest. Et l’ascension de l’Etna figure au menu de la quatrième étape, la première en Italie, au lendemain d’une journée de repos qui servira surtout à transférer le peloton de la Hongrie à l’Italie.

Fidèle à son habitude, le Giro offre un parcours très accidenté, avec un dénivelé total de 50.580m, le plus élevé depuis l’édition 2011. Les grimpeurs trouveront au moins sept étapes pour exprimer leur talent. Outre la 1re étape à Visegrad et la 4e sur l’Etna, la 9e sur le Blockhaus, la 15e à Cogne, la 19e au sanctuaire de Castelmonte di Cividale et la 20e sur la Marmolada (après un passage par le Passo Pordoi, point culminant de cette édition) se terminent au sommet d’une ascension. L’étape considérée la plus dure par les organisateurs est la 16e, Salò-Aprica, avec 5.440m de dénivelé et le Goletto di Cadino, le mythique Mortirolo, le Teglio et le Valico di Santa Cristina, dont le sommet se trouve à 7 km de l’arrivée. Gare aussi à la 17e étape, 3.730m de dénivelé et le sommet du Menador à 8 km de l’arrivée à Lavarone.

Les spécialistes du contre-la-montre ne trouveront eux que 26 km pour dicter leur loi: 9,2 km lors de la deuxième étape et 17,4 km en clôture du Giro à Vérone. Six étapes semblent favorables aux sprinteurs, où le plateau est alléchant avec notamment Caleb Ewan (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et la révélation du printemps Biniam Girmay. L’Erythréen emmène une formation Intermarché-Wanty-Gobert qui pourrait s’offrir quelques satisfactions, avec notamment Jan Hirt, Domenico Pozzovivo et Rein Taaramäe.

Côté belge, il faudra sans doute miser sur les victoires d’étape, le baroudeur Thomas De Gendt (Lotto Soudal), l’offensif Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) et le rapide Edward Theuns (Trek-Segafredo) constituant les principales chances.

Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan), 37 ans, double vainqueur de l’épreuve et quatre autres fois sur le podium, tentera de faire vibrer encore une fois les ‘tifosi’, tout comme le grimpeur Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) tandis que l’éternel Alejandro Valverde (Movistar) montre depuis le début de la saison qu’il peut encore réaliser un exploit à l’occasion de sa tournée d’adieu.