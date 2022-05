Le Real retourne le match et s’envole vers la finale

La feuille de match

Alors qu’il avait dû bricoler en défense lors du match fou à l’aller, gagné 4-3, Pep Guardiola pouvait désormais compter sur Walker et Cancelo qui faisaient leur retour dans le 11 de base.Côté madrilène, Rodrygo était laissé de côté au profit de Casemiro, ce qui permettait à Valverde de remonter d’un cran.Alaba, sorti à la mi-temps, se voiyait aussi remplacé par Nacho.

Une première à partager, la grosse occasion pour Bernardo Silva

La première mi-temps se montrait partagée, la possession se partageait entre les deux camps mais aucune des deux équipes n’arrivait à se créer de réelles occasions durant les 2à premières minutes. Seul Benzema et Vinicius "tiraient" au but, tous deux trop au dessus, l’un de la tête et l’autre du pied. Les esprits s’échauffaient après un tacle dangereux de Casemiro sur De Bruyne, en résultaient jaune pour Laporte et Modric.

©AFP

La première réelle occasion, et elle fut grosse, arrivait après 20 minutes de jeu pour Manchester City lorsque De Bruyne trouvait Silva dans le rectangle sur une belle passe lobée, Courtois sortait une grande parade pour éviter que les Citizens ne creusent l’écart au total (20e). Foden, d’une longue reprise de volée, forçait également Courtois à se coucher et effectuer un bel arrêt (39e).

Une fin de match en fanfare, Rodrygo lance les prolongations

À peine la deuxième lancée que la plus grosse occasion du match jusque-là arrivait.Le Real, qui faisait le coup d’envoi, se retrouvait en trois passes aux abords du rectangle madrilène, le centre de Carvajal arrive sur Vinicius qui rate totalement sa reprise depuis le petit rectangle et manque l’inmanquable. Le Real Madrid se montrait dangereux dans le quart d’heure suivant, en grande partie via Vinicius, sa vitesse et les offrandes de Kyle Walker. Heureusement pour l’Anglais, Modric comme Vinicius ratait son contrôle dans le rectangle et ne pouvait inquiéter Ederson.

De Bruyne sortait alors à 15 minutes du terme et la rentrée de Gundogan sera gagnante.L’allemand relance proprement dans les pieds de Bernardo Silva, très seul au milieu, qui trouvat Mahrez qui enroulait de son pied gauche dans la lucarne de Courtois.

©AFP

Manchester City héritera d’une grosse action dans la toute fin de match lorsque Grealish, bien lancé sur le côté gauche, s’offrait la défense adverse tout en vitesse et tentait un centre-tir repoussé à même la ligne par un maillot blanc (85e).

Le match tournait alors en quelques minutes! Rodrygo trompait Ederson par deux fois et relancait tout le suspens de la rencontre et envoyait son équipe aux prolongations!

Prolongations

Le vent avait tourné...5 minutes dans les prolongations et Dias offrait le 3-1 à Benzema en faisant faute sur le Français dans le rectangle.Benzema trompait Ederson et envoyait provisoirement les siens en finale.

©AFP

Le temps additionnel nous permettait de voir une dernière action mancunienne dans cette première mi-temps des prolongations.Cancelo centrait sur Foden qui déviait de la tête mais un grand Courtois sortait un énorme arrêt, Fernandinho, trop court, ne pouvait pousser le ballon au fond du but. Plus rien de dangereux n’arrivait, le Real Madrid ira à paris pour jouer la finale contre Liverpool.