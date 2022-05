Alors qu’il avait dû bricoler en défense lors du match fou à l’aller, gagné 4-3, Pep Guardiola peut désormais compter sur Walker et Cancelo qui font leur retour dans le 11 de base.Côté madrilène, Rodrygo est laissé de côté au profit de Casemiro, ce qui permet à Valverde de remonter d’un cran.Alaba, sorti à la mi-temps, se voit aussi remplacé par Nacho.

Une première à partager, la grosse occasion pour Bernardo Silva

La première mi-temps se montrait partagée, la possession se partageait entre les deux camps mais aucune des deux équipes n’arrivait à se créer de réelles occasions durant les 2à premières minutes. Seul Benzema et Vinicius "tiraient" au but, tous deux trop au dessus, l’un de la tête et l’autre du pied. Les esprits s’échauffaient après un tacle dangereux de Casemiro sur De Bruyne, en résultaient jaune pour Laporte et Modric.

©AFP

La première réelle occasion, et elle fut grosse, arrivait après 20 minutes de jeu pour Manchester City lorsque De Bruyne trouvait Silva dans le rectangle sur une belle passe lobée, Courtois sortait une grande parade pour éviter que les Citizens ne creusent l’écart au total (20e). Foden, d’une longue reprise de volée, forçait également Courtois à se coucher et effectuer un bel arrêt (39e).