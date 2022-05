Trois sur trois pour Lefèbvre

Auteur de huit meilleurs temps sur vingt au volant de sa Citroën C3 DG Sport (sept autres pilotes dont les Porschistes Cédric Cherain et Gunther Monnens se sont partagés les autres scratches), l’ex-pilote Citroën en championnat du monde reste invaincu cette année chez nous avec un trois sur trois le lançant idéalement sur l’orbite d’un titre national.

Derrière cette référence s’alignant dans un contexte idéal, le premier accessit avait un petit goût de troisième victoire dans son jardin pour Adrian Fernémont: " Même si je n’ai pas gagné, je sais que j’ai réalisé de belles choses avec notamment quatre meilleurs temps. Premier derrière Stéphane, c’est clairement le mieux que l’on pouvait viser ici."

Malgré une sortie de route dans le dernier virage où il arracha la face avant de sa Skoda et une arrivée franchie en marche arrière, Gino Bux parvenait à préserver son troisième podium en quatre courses. Il mène ainsi toujours la chasse au BRC derrière Steph Lefèbvre.

Vincent Verschueren (VW Polo) parvenait à préserver un mince avantage sur la Fabia de Ghislain de Mevius pour le gain de la 4e place.

Malgré une petite frayeur dans l’ultime spéciale, Cédric Cherain hissait sa Porsche 997 au 6e rang absolu, le premier des R-GT devant les Rally2 de Niels Reynvoet (Fabia), Pieter-Jan Michiel Cracco (Hyundai), Maxime Potty (C3, retardé par une crevaison) et Bastien Rouard (Skoda). Belle 15e place de la Clio Rally4 de Gilles Pyck vainqueur en Junior (victime d’un gros crash, son rival Tom Rensonnet a subi une opération au tibia), Benoît Verlinde (18e) remportant le Trophy Clio. On soulignera encore la 32eplace de la petite Citroën C2-R2 de Laurent Vanton, vainqueur en 2WD Trophy (l’ancien Critérium avec les pneus de série) et la belle 36eposition de Clémentine Benoît, 5e du Trophy et première fille près de quatre minutes devant Camille Mazuin.

Prochaine manche du BRC, dans moins de deux semaines du côté de Bocholt.