En P4C liégeoise, Marchin recevait la fameuse équipe du FC Tours . Les visiteurs, avec pas moins de 500 buts encaissés cette saison, font figure de plus mauvaise équipe de Belgique au niveau comptable.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le score fut sans appel avec une victoire locale… 24-0, soit un but toutes les trois minutes à peu près.En comptant les arrêts de jeu entre les goals, ça fait peu de circulation de balle en réalité.

2. Si même le délégué s’y met

En P3 namuroise, certains matchs sont plus attendus que d’autres.Et ce Namêche - Boninne fait partie de ceux qu’on attend le moins.Les visiteurs, vainqueurs 1-15, ont su s’amuser durant toute la rencontre comme le confie Mimo Maselli, le T1. " Pour ce dernier match, j’ai mélangé les joueurs avec, entre autres, des gardiens qui ont joué dans le jeu mais aussi mon délégué qui a marqué deux goals. "

En espérant, ou non, que cette façon de clôturer soit reprises dans d’autres clubs, messieurs les délégués, préparez vos chaussures de sport, vous risquez de monter au jeu.

3. Encore la poisse?

En D3 ACFF B, Rochefort est qualifié pour le tour final. Mais le tirage au sort qui doit avoir lieu ce lundi inquiète grandement Yannick Pauletti, le coach namurois. " Comme joueur ou entraineur, j’ai toujours eu une poisse incroyable aux tirages au sort. Ce n’était jamais chez nous et toujours contre le deuxième. Statistiquement, on irait donc au Crossing Schaerbeek " souriait le sympathique entraineur;

4. 28 ans après le paternel

Lors des titres de champion, on retrouve généralement de chouettes histoires.Celui de Tintifontaine ne manque donc pas à l’appel. Champion en troisième provinciale luxembourgeoise, Baptiste Pireaux a fait revivre de sacrés moments à son père. "Mon papa, Gilles, a été sacré champion comme moi, à dix-huit ans. J’en ai entendu ces dernières semaines." Désormais, ils seront deux dans la famille à raconter des anecdotes à tout va.

5. Ascenseur émotionnel à Libramont… et Meix

Juste derrière Meix au moment de l’ultime journée de championnat en première provinciale, Libramont a pu faire la fête: ils sont champions. Vainqueurs 1-3 d’Arlon, les équipiers de Samuel Bodet ont appris en fin de match que leur concurrent, Meix-devant-Virton, venait de partager l’enjeu contre Ethe. Libramont est donc sacré champion au dernier moment, eux qui n’ont été en tête qu’à une seule reprise sur le championnat… lors de la dernière journée.Entre joies et larmes, la dure loi du foot régional a encore frappé.

6. Un choix d’équipe foireux?

Si Hombourg est champion en deuxième provinciale liégeoise, un joueur doit tirer une drôle de tête. Parti du côté de Minerois, Pierre Kever s’est fait charrier par ses équipiers durant de longues minutes, sa nouvelle équipe évoluant elle aussi... en deuxième provinciale.À moins que le tour final fasse des merveilles et que le tour final permette l’année prochaine de chouettes retrouvailles?

7. Un refus de jouer qui coûte cher

Dans le Brabant, on acte déjà les tours finaux. Et du côté de Villers, une situation surréaliste a eu lieu. Pour comprendre, il faut remettre dans le contexte. La semaine dernière, Villers s’impose contre Waterloo au penalty et se qualifie donc pour la finale.Le hic, c’est que l’arbitre n’a pas fait jouer de prolongation et donc, le CP du Brabant a donc fait rejouer le match, au grand des locaux visiblement fâchés car dans l’autre rencontre, des faits similaires se sont passés.Du coup, hors de question pour Villers de monter sur la pelouse et Waterloo se qualifie pour la finale sans jouer.Vraiment très triste comme situation car les torts semblent être partagés entre toutes les parties.

8. Rebecq au tour final… au nombre de buts marqués

Incroyable retournement de situation du côté de Rebecq.En totale égalité avec Ganshoren, Rebecq s’est qualifié grâce à un plus grand nombre de buts… marqués! Battus 0-2 par Tubize, les Rebecquois se sont retrouvés à la même différence de but mais plus prolifique en attaque, ils sont passés devant. La fête a dû battre de son plein tant ça ne s’est joué à rien.