L’ UnionSaint Gilloise se déplaçait au Bosuil affronter l’Antwerp ce dimanche.Les Bruxellois avaient l’occasion de mettre la pression sur leur poursuivant brugeois.Ce ne sera pas chose faite: les Unionistes ont manqué d’efficacité face à l’Antwerp et ne sont pas parvenus à faire trembler les filets (0-0).

Le Club de Bruges avait alors l’occasion de revenir à un point du leader en cas de victoire face à Anderlecht .Les deux équipes vont toutefois se quitter sur un match nul et vierge (0-0).La rencontre fut riche en occasions, et on a vu un meilleur Anderlecht que la semaine passée, mais le résultat de la rencontre n’arrange au final aucun des deux clubs.

En Play-offs2, Charleroi s’est incliné 1-3 face à La Gantoise, un second revers consécutif après la défaite face à Malines.Les supporters des Zèbres ont manifesté leur mécontentement envers Mehdi Bayat après le match.

Samedi avait lieu le match barrage pour la montée en D1A entre Seraing et le RWDM .Vainqueur 0-1 à Molenbeek à l’aller, les Métallos ont assuré un match nul 0-0 et restent une saison de plus au sein de l’élite du football belge. Plusieurs supporters du RWDM sont montés sur la pelouse après le coup de sifflet final pour en découdre avec les locaux.Lancers de pétards, fumigènes, bagarres,...Les fans du RWDM ont montré une bien piètre image.

Les hooligans du RWDM ont gâché le maintien de Seraing en D1A. ©BELGA

À la suite de la défaite de Dortmund face à Bochum ce week-end (3-4), Axel Witsel a annoncé à la presse qu’il n’évoluera plus sous le maillot du Borussia à partir de la saison prochaine.Le milieu de terrain a signé dans le club de la Ruhr en 2018 et a disputé plus de 140 rencontres sous le maillot jaune et noir.

En Liga, le RealMadrid a remporté son 35e titre de champion d’Espagne à la suite de sa victoire 4-0 face à l’Espanyol Barcelone.C’est le second titre de champion pour Thibaut Courtois et Eden Hazard depuis leur arrivée en Espagne.

35e titre de champion d’Espagne de l’histoire du Real Madrid. ©AFP

CYCLISME

Le Néo-Zélandais Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) a remporté la 17e édition du Tour de Grèce. Trois Belges terminent dans le top 5 du général avec Lennert Teugels (Tarteletto - Isorex) 2e, Gianni Marchand (Tarteletto - Isorex) 4e et Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) 5e.

MOTEURS

Stéphane Lefèbvre a remporté la 38e édition du Rallye de Wallonie.Le Français, en duo avec Portier au volant d’une CitroënC3, a terminé avec 21.4 secondes d’avance sur notre compatriote Fernémont, double tenant du titre.

TENNIS

David Goffin s’est hissé dans le tableau final du Masters 1000 de Madrid, en Espagne. Le Liégeois, 55e mondial et 8e tête de série des qualifications, a dominé le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 91) en deux sets 6-4, 6-4 en 1 heure et 12 minutes dimanche au 2e tour et dernier tour des qualifications de ce tournoi ATP sur terre battue.

AUTRESSPORTS

L’Américain Erriyon Knighton , âgé de 18 ans, a signé un chrono exceptionnel sur le 200m en 19.49 secondes, le meilleur temps enregistré depuis dix ans.Il devient le 4e performeur de tous les temps.

Erriyon Knighton avait terminé 4e au 200m lors des JO de Tokyo. ©AFP

