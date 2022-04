Verstraeten: «J’aurais préféré une autre couleur»

Après un début de saison en demi-teinte, avec une seule victoire (au premier tour du Grand Chelem à Paris) en quatre combats lors de ses deux apparitions, Jorre Verstraeten a prouvé qu’il figurait toujours parmi les meilleurs en -60 kg sur la scène européenne. Et pourtant, il n’avait pas l’air très heureux au moment de commenter sa longue journée avec, il est vrai, quatre prolongations en autant de combats, dont sa demi-finale titanesque face au Bulgare Gerchev (32 ans) où il s’est incliné trois pénalités à deux après… 13’09!

"J’ai encore ce combat en travers de la gorge!, lança-t-il au micro de Sporza . Il faudra, en tout cas, que je le revois pour savoir si toutes les pénalités étaient justifiées. À chaud, je ne sais pas. Ce fut serré."

Exempté du premier tour, Jorre Verstraeten avait retrouvé, au deuxième, l’Azéri Yusifov, un judoka qu’il avait rencontré et battu en… 2017, à l’Euro juniors, à Maribor. Après une première pénalité infligée à son adversaire pour garde illicite, celui-ci tenta un mouvement spectaculaire, heureusement sans conséquence pour Jorre. Leur face-à-face était acharné, mais le Louvaniste dominait et, lors d’une séquence au sol, il parvint à retourner son rival sur le dos et à l’immobiliser, se qualifiant pour les quarts de finale, face au Français Revol.

Médaillé d’or à Malaga et aussi de bronze à Abou Dhabi en 2021, Revol se révéla un adversaire coriace pour Jorre, poussé à la prolongation, mais finalement victorieux! Et ce ne fut pas par hasard que les deux judokas se côtoyèrent sur la troisième marche du podium… Et non le talentueux Aghayev.

«Une consolation»

" Je savais que je devais me montrer patient mais, sur un mouvement au sol, je me suis occasionné une sacrée frayeur quand il a commencé à m’immobiliser. J’ai réussi à me dégager (après huit secondes) sans qu’il ne marque un avantage. Aghayev s’est montré dangereux, mais j’ai fini par trouver l’ouverture. C’est l’essentiel! Même si la médaille de bronze est finalement une consolation. J’aurais préféré une autre couleur et je n’en étais pas loin."

Chez les dames, Mina Libeer (24 ans) a elle aussi remporté le bronze en -57 kg tandis que Ellen Salens s’est inclinée après deux tours victorieux en -48 kg.