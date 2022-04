Simon Mignolet se livre sur son équipe avant Anderlecht-Bruges : « Le départ de Clement  ? C'était peut-être le bon moment »

Pour Simon Mignolet, le mérite en revient en bonne partie à son nouvel entraîneur, Alfred Schreuder, qui a su trouver la bonne formule, après un temps d’adaptation. Mais aussi aux recrues, Buchanan, Skov Olsen ou son ami Denis Odoi, qui aura certainement droit à des retrouvailles hostiles, ce dimanche à Anderlecht. Il aborde la fin de cycle Clement, avec beaucoup de clairvoyance.

Simon Mignolet, le départ de Philippe Clement vous a surpris?

Oui, c’était une surprise pour tout le monde. Personne ne pensait que le match contre le Cercle serait le dernier avec lui. Pendant les fêtes, on a reçu un message annonçant son départ. Finalement, c’est logique et compréhensible qu’il soit parti quand l’offre de Monaco s’est présentée. C’est un pas en avant pour lui et peut-être le bon moment pour le Club Bruges et l’équipe. Car ensuite, nous avons été plus dominants en championnat.

Une sorte de routine s’était installée?

Oui, peut-être. La dynamique et l’engouement n’étaient plus les mêmes avec le club et les supporters lors du premier tour. Parfois, c’est nécessaire de changer, pour tout le monde. Les neuf victoires consécutives prouvent que c’était le bon moment.

Les différences entre Schreuder et Clement sont importantes?

Ils ont chacun leur style. Clement demandait un jeu assez direct et ça a bien fonctionné, avec les deux championnats remportés. La relation était très bonne. Les cinq derniers mois ont été plus difficiles, c’est sans doute normal. Un entraîneur reste rarement aussi longtemps que Ferguson ou Klopp. D’habitude, le cycle se termine après deux ou trois années. Schreuder est arrivé avec une possession de balle plus élevée et ça fonctionne bien.

Après le fameux match contre La Gantoise et tous les changements effectués, est-ce que vous avez douté?

Non, pas du tout. Quand un coach est nommé en pleine saison, c’est difficile. Il veut changer beaucoup de choses mais n’a pas le temps. Il a eu besoin d’un petit temps d’adaptation et il a modifié énormément d’aspects dans notre jeu. On n’a finalement connu qu’une ou deux rencontres difficiles.

Pourtant, on ne peut pas parler de déclic…

Non, c’est plutôt une progression, petit à petit. On a reçu une analyse après chaque rencontre, avec une explication sur ce que l’entraîneur voulait voir. Tout était très clair. Pendant les entraînements et les matchs aussi. Quand tu fais quelque chose qu’il n’aime pas, il va te le dire et modifier cet élément immédiatement. Tout le monde sait ce qu’il a à faire et comment on veut jouer ensemble.

Il y a eu le mercato hivernal aussi.

Les nouveaux joueurs ont fait la différence et ont contribué au renouveau. On a eu besoin d’un peu de temps pour les automatismes. Maintenant, on comprend mieux comment trouver Buchanan et Skov Olsen. Ensuite, c’est à eux de faire la différence et ils la font.

Il y a aussi eu Denis Odoi, que vous avez connu à Saint-Trond.

C’est plus qu’un ancien coéquipier, c’est un ami. De notre période trudonnaire, mais aussi de l’Angleterre. Nos femmes s’entendent très bien et parlaient aussi d’un retour en Belgique. L’option s’est présentée, c’est top pour Bruges. C’est un bon joueur et aussi un leader, très intelligent, avec l’expérience de la Championship et de la Premier League. On a le même âge, je crois que c’était pour lui le bon moment pour revenir.

Il présente aussi un profil que Bruges ne possédait pas.

Il apporte de la flexibilité, grâce à sa polyvalence. Il est capable d’évoluer comme latéral, des deux côtés, comme défenseur central ou milieu défensif. Et il a la bonne mentalité.

La preuve, le match contre Gand, où il a joué à quatre positions différentes.

C’est ce qui arrive quand tu veux changer beaucoup de choses et que tu n’as pas le temps. Il y a un équilibre à trouver pendant le match, je pense qu’on l’a depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas toujours idéal de faire des tests pendant les rencontres, il faut avoir un certain feeling, ce que l’entraîneur a réussi. On a une bonne tactique, de la stabilité. On encaisse d’ailleurs moins.

Rejoindre Bruges, pour un ancien Anderlechtois, ce n’est pas courant.

Il a l’âge et l’expérience pour savoir comment gérer ce genre de situations. C’est vrai qu’il a suivi une bonne partie de sa formation et joué en équipe première à Anderlecht, mais sa tête est à Bruges à présent.