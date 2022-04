"Ils seraient capables de ruiner Maradona, Pelé ou Maldini", "La FIFA et l’UEFA, c’est la même merde": les meilleures punchlines de Mino Raiola

Mais il n’y a pas que le Real qui en prenait pour son grade. Le grand rival catalan est également passé à la casserole alors que les Blaugranas pensent s’offrir les services de Matthijs de Ligt en 2019. "Le Barça l’a pris pour un fromage. Aux Pays-Bas, les gens pensent que le Barça est un club néerlandais, ils ont donc été surpris qu’il ne signe pas là-bas. De leur côté, les Catalans pensaient de la façon suivante: si De Jong vient, lui aussi viendra."

S’il y a bien un club que l’italo-néerlandais adorait critiquer, c’était Manchester United. En froid avec le club mancunien après la gestion du cas Pogba, l’agent déclarait. "Aujourd’hui, je n’y amènerais plus personne. Ils seraient capables de ruiner Maradona, Pelé ou Maldini."

Agent de Mario Balotelli, il n’a pas hésité à critiquer sa propre équipe nationale après la non-sélection de Super Mario alors que la Squadra venait de louper la qualification pour la Coupe du monde en 2018. "On a une fédération qui me dégoûte, qui est vraiment nulle et très faible. Nous avons un système à l’anglaise où le sélectionneur est un manager, mais Di Biagio n’est pas fait pour ça.". Avant de tacler un monstre sacré du football transalpin. "Buffon est sélectionné pour des motifs qu’on ne voit pas avec Balotelli. C’est une situation presque discriminatoire et ça ne me plaît pas. Je suis surpris du choix de Gigi, que j’apprécie. L’Italie est faite comme ça. J’essaie de changer les choses depuis 10-15 ans sans succès.".

Et s’il y a bien une personne qui n’a pas été épargnée par le natif de Nocera Inferiore, c’est Pep Guardiola. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport en 2015, il y allait d’un simple. "Pep Guardiola est une merde".

"La FIFA et l’UEFA, c’est la même merde"

Manager d’un certain Zlatan Ibrahimovic, Raiola avait adressé un message tout particulier aux supporters suédois qui critiquaient l’arrivée de leur star en Ligue 1 en 2012. "Qu’ils aillent se faire foutre".

Fan de l’actuel attaquant de l’AC Milan, Raiola militait pour un sacre du Suédois au Ballon d’Or. "S’il ne le remporte pas, cela confortera l’impression que ce prix est politiquement corrompu. La FIFA et l’UEFA, c’est la même merde. Quelque part, elles peuvent se comparer à des organisations mafieuses."

Et n’est pas l’agent d’Ibrahimovic qui veut. En 2014, le célèbre agent sortait une phrase bien zlatanesque en pleine interview. "Mon rêve quand j’étais enfant? Je jouais au foot dans les équipes de jeunes d’Haarlem. Je voulais devenir un grand joueur. J’étais un champion mais j’avais besoin d’un agent comme Raiola."

Mais au fond, que pensait Raiola du rôle d’un agent de joueurs? "Je n’attends pas une décision, je la crée. Je n’attends pas le mercato, je le crée. Mon travail, c’est comme vendre des Bibles ou des aspirateurs. Quand je veux placer un joueur quelque part, je casse les couilles aux dirigeants. Ils me disent non, je continue jusqu’à ce qu’ils me disent oui".

Jusqu’au bout, le super agent n’aura pas tenu sa langue en poche. Annoncé décédé par les médias italiens plus tôt cette semaine, il a tenu à tweeter personnellement pour prouver qu’il était toujours en vie: "État de santé actuel pour ceux qui se demandent: énervé car c’est la deuxième fois en quatre mois qu’ils me tuent. Je semble également capable de ressusciter."