Liège Basket débarque à Huy : "Nous jouerons au moins ici lors des cinq prochaines années"

Mais dès avant le terme de cette première saison expérimentale, le verdict financier était sans appel: le président Daniele La Martina mettait la clé sous le paillasson. Et c’en était déjà fini de l’histoire de l’Union Hutoise parmi les ténors du basket belge.

Dix-huit ans plus tard, le hall omnisports de l’avenue de la Croix-Rouge va à nouveau goûter au parfum des matches de l’élite. Liège Basket a en effet annoncé en ce début de semaine qu’il allait disputer dès la saison prochaine toutes ses rencontres à domicile sur le parquet hutois.

Le club principautaire n’a pas eu d’autre choix que de quitter le Country-Hall du Sart-Tilman, puisque la société de gestion du Bois Saint-Jean, qui gèrait l’outil, a été mise en liquidation. "C’est en janvier 2021 que nous avons été informés de la future mise en liquidation, via un courrier de la ministre Valérie Glatigny, précise le directeur général du club, Christophe Muytjens. En octobre, nous avons encore eu un petit espoir en rencontrant le curateur. Mais il s’est vite éteint."

En quête d’un nouveau toit, Liège Basket a d’abord imaginé jouer dans différentes salles de la province (Ans, Herstal, Herve, Waremme). "Mais se posait le souci du parquet, glisse Jean-François Ravone, le président du club, par ailleurs échevin à Villers-le-Bouillet. Nos finances ne nous permettent pas d’en acheter un neuf, dont le coût est estimé à 60000 €. Et nous n’avions aucune certitude sur la possibilité de pouvoir racheter celui du Country Hall."

180repas VIPet un millier de spectateurs

Dès lors, les options sur la table n’étaient pas nombreuses. "Soit le hall du Paire à Pepinster, soit le hall hutois, deux salles équipées d’un parquet, résume Christophe Muytjens. Mais d’une part, émigrer vers Pepinster serait très mal passé auprès de nos supporters, et d’autre part, grâce à Lionel Bosco, des contacts ont rapidement été établis avec Huy." Pour aboutir à la signature d’une convention portant sur la prochaine saison. "Nous disputerons au minimum 16 rencontres à Huy, comptabilise le directeur général. Neuf face à des équipes belges, cinq contre des néerlandaises, et au minimum un match de play-off. Nous jouerons le samedi soir. Alors que nous continuerons à nous entraîner au "Pôle Ballons" à Waremme, l’infrastructure hutoise répond à nos attentes. Nous pourrons servir 180 repas VIP et accueillir un millier de spectateurs. C’est grosso modo l’assistance devant laquelle nous jouions ces derniers temps au Country-Hall."

Reste à voir si le public, habitué à se rendre au Sart-Tilman depuis 20ans, rejoindra la cité du Bassinia. "Les premiers échos de nos supporters sont positifs, assure Jean-François Ravone. Nous pourrions aussi attirer de nouveaux amateurs de basket de la région. Idem en termes de partenaires commerciaux. Nous en comptons une dizaine actuellement."

«Réduire l’écart avec le milieu du classement»

Forcément, la réussite de ce déménagement passera aussi par des résultats sportifs plus attrayants. Cette saison, Liège n’a remporté que deux rencontres sur dix-huit en championnat de Belgique, avant de faire meilleure figure dans la 2epartie de la saison lors des nouveaux duels face aux équipes néerlandaises. "Nous voulons réduire l’écart avec le milieu du classement belge, lance Christophe Muytjens. Je ne veux plus qu’on se demande si nous allons terminer 9eou 10e."

Avec une masse salariale de 200000 € pour un budget global de 850000 €, le nouveau résident hutois n’alignera toutefois "aucun joueur américain et un ou deux joueur(s) étranger(s) au maximum." C’est que Liège Basket reste un patient sous baxter. "Nous sommes toujours en procédure de réorganisation judiciaire pour 27 mois. Il nous reste environ 125000 € à rembourser." Le déménagement, qui ne concerne pas les 300jeunes du club qui continueront à jouer à Fléron, Grivegnée et Sainte-Walburge, n’est donc pas sans danger.

"Nous avons toujours l’ambition de construire notre propre salle, mais il n’existe aucun projet concret, conclut Jean-François Ravone. Donc oui, nous venons jouer à Huy pour au moins cinq ans." La toute première ligne de ce nouveau chapitre sera en réalité écrite dès la semaine prochaine, puisque Liège disputera son match de play-off dans la salle hutoise.