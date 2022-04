Une médaille aux X-Games «Moto X Best Whip» pour un Belge, un exploit signé Julien Vanstippen

Julien Vanstippen était au départ du "Moto X Best Whip", une épreuve consistant à envoyer sa moto sur le côté le plus fort possible tout en dégageant un style et une aisance importante. Une épreuve que Julien apprécie tout particulièrement car cette figure, le whip, provient du monde du motocross. Un monde que le Belge connait bien car il a commencé par là. Plus largement, le rider belge fait parler de lui sur la scène internationale comme un freestyleur motocross chevronné.

"Alors, le freestyle motocross, c’est une moto de cross et ça se passe sur des rampes. C’est juste des sauts, ça se fait sur des rampes en métal, réception en terre, ça fait 23 mètres de long, on va jusqu’à douze mètres de haut et puis après, on fait des figures, des backflips, des frontflips, double flip si on peut. Toutes les figures les plus folles." explique Julien.

Un Belge aux X Games

"C’est assez ouf. Là, j’avais du mal à me rendre compte avant d’être vraiment ici, puis de croiser un peu tout le monde ici, toutes les stars que je suis depuis, tout gamin, c’est ouf! Rouler avec les meilleurs pilotes mondiaux, c’est incroyable et vachement cool. Et puis représenter la Belgique, j’ai quand même pas mal de support via les réseaux sociaux et beaucoup de monde qui est derrière moi. Donc c’est vrai que ça pousse aussi à vouloir faire bien. Et de représenter la Belgique le mieux possible." déclare le Belge.

Les X-Games?

Il s’agit de l’équivalent des Jeux Olympiques mais pour les sports extrêmes. Avec le motocross freestyle au programme, cette compétition, largement diffusée à la télévision et sur le web, a contribué à la popularisation de cette discipline. C’est une étape dans la carrière de tout sportif.

