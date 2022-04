Quels rendus parmi les prêtés?

Prêts entrants

Bingourou Kamara

Le gardien sénégalais (25 ans) savait à quoi s’attendre en arrivant de Strasbourg pour six mois secs. La blessure de Hervé Koffi durant la CAN lui a tout de même permis de disputer neuf matchs. S’il n’a pas toujours rassuré, il a démontré des qualités intéressantes et a signé quatre clean sheet avant de reprendre sa place de numéro 2. Il n’y a pas d’option d’achat dans le prêt mais il reste dans les petits papiers de la direction en cas de départ de Koffi, qui est suivi malgré des dernières prestations inégales.

Valentine Ozornwafor

D’abord à la peine, le grand nigérian a, au fil des semaines, retrouvé ses sensations (il n’avait plus joué depuis belle lurette) et est sorti de sa coquille. Son sourire aux entraînements traduit un mieux-être depuis qu’il s’est installé au cœur du trio défensif, en janvier. Charleroi va activer la – faible – option incluse dans le prêt du défenseur de 22 ans appartenant à Galatasaray.

Karim Zedadka

Ses quelques mois dans le Hainaut ont été un fiasco. Blessé, il a déjà quitté le club et n’y reviendra pas. Aux dernières nouvelles, il se soignait en France avant de retourner (temporairement?) à Naples.

Daan Heymans

Still apprécie sa mentalité et ses qualités. Avant le déplacement à Malines, il restait sur huit titularisations consécutives (2 buts, 1 assist), pas toutes aussi brillantes qu’espéré. Son prêt de six mois effectifs (+ 12 supplémentaires en option) sera prochainement discuté avec Venezia. Le club italien est proche de la relégation en Serie B et se serait déjà manifesté pour le faire revenir en vue de la saison prochaine. Heymans, lui, aspire à de la stabilité et du temps de jeu. Il se verrait bien rester une saison supplémentaire au Sporting mais son salaire XXL est lourd à supporter.

Youssouph Badji

L’avant-centre sénégalais a débarqué en déficit de rythme et de confiance, raison pour laquelle Charleroi avait bouclé un prêt jusque mai 2023. Ses prestations actuelles ne plaident pas en sa faveur et Badji doit idéalement se montrer durant les play-off. Mais, sauf revirement de situation, le staff compte sur lui pour la saison prochaine.

Vakoun Bayo

C’est un peu paradoxal mais, malgré ses 7 buts en 12 apparitions et son implication, l’Ivoirien ne convainc pas encore totalement. Le prix de l’option – estimé autour de 1,5 million d’euros – constitue un frein. À moins que Charleroi tente une offre au rabais pour un joueur sur lequel Gand ne compte de toute façon plus.

Isaac Mbenza

L’ancien Diablotin n’est pas prêté à proprement parler puisqu’il est arrivé libre du Qatar, en mars. Il avait trois mois pour convaincre – ce qu’il est occupé à faire – dans l’optique d’une prolongation dont les termes sont déjà fixés. Son cas sera évalué à la fin de la saison. Il reste à voir si ses attentes sportives correspondront au rôle que souhaite lui donner le staff.

Prêts sortants

Lazare Amani

L’Union SG a déjà levé l’option du médian ivoirien (24 ans), qui va donc définitivement quitter Charleroi.

Lucas Ribeiro Costa

Après six mois à Mouscron en première partie de saison, le Brésilien a rejoint Waasland-Beveren en janvier. Le club de D1B a décidé de lever l’option avec un contrat de 2 ans à la clé.

Aboubacar Keita

Prêté par OHL, il a joué sept minutes avec Charleroi avant d’être prêté dans la foulée au RWDM (D1B) où il totalise 19 matchs. Charleroi dispose d’une option d’achat mais ne la lèvera pas.

Ivan Goranov

Souvent blessé et malchanceux au Sporting, l’arrière gauche bulgare (29 ans) s’est refait une petite santé au Levski Sofia. Il a aligné 18 titularisations avant de disparaître des radars en 2022. Il est en fin de contrat à Charleroi et ne sera pas prolongé.

Younes Delfi

Prêté au HNK Gorica, l’ailier iranien joue un peu moins ces derniers temps. On ignore si le club compte activer l’option mais Delfi se plaît en Croatie et Charleroi ne le retiendra pas.