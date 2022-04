Les fans de Liverpool à propos d’Origi: «Il est culte!»

Souvent, dans les discussions, ce deuxième but qui a définitivement fait plier le Barça en demi-finale retour de la Ligue des champions il y a trois ans arrive tout en haut du classement de ses 41 réalisations. Cath n’est pas prête d’avoir oublié ce qu’elle a ressenti ce 7 mai 2019. À 59 ans, elle qui est abonnée dans le kop depuis une trentaine d’années mime la scène avec entrain: "De là où on était, on ne savait pas si le but allait être accordé. On ne le voyait pas. Et le stade a explosé comme jamais. Incroyable, vraiment. C’est l’un des meilleurs moments de ma vie de supportrice et c’est grâce à Divock" . "Cath, tu oublies ces buts contre Everton, ceux-là, plus que les autres, vont rester" , insiste Tony, la soixantaine bien tassée avec sa voix rocailleuse qu’il fait retentir pour vendre un fanzine, pour mieux taquiner son ami et rappeler que la mythologie Origi s’est d’abord construite face au voisin.

Et si le Diable a marqué des buts, il a aussi laissé une trace indélébile pour d’autres raisons.

"Il colle aux valeurs de la ville, du club. Il est là depuis longtemps et ne se plaint jamais même quand il ne joue pas , avance Pedro, 45 ans. Il est culte, tout simplement." "Et je ne veux pas qu’il parte" , implore dans un sourire Adam, quinze années plus jeune que son pote qui sirote une bière tiède. "Mais je le comprends. Il a besoin de jouer. Mais entre ces buts contre Barcelone, ceux contre Everton et tous les autres… C’est notre super sub qui, quand il est sur le terrain, donne le meilleur de lui-même. Divock, on ne l’oubliera pas. Jamais." Preuve que même loin d’Anfield, Origi n’est pas prêt de marcher seul.