La première, c’est que sur la ligne de départ, on retrouvait le gratin du tennis mondial avec quinze nations possédant d’excellents joueurs. La deuxième, c’est que le potentiel actuel de la Belgique n’est pas quantitativement énorme avec le seul David Goffin (55) dans le top 100 auquel on peut ajouter Zizou Bergs (198) si on élargit le spectre au top 200.

En héritant de la France, de l’Allemagne et de l’Australie dans un groupe C qui évoluera à Hambourg et duquel les deux premiers se qualifieront pour la phase finale à élimination directe qui se déroulera du 21 au 27 novembre à Malaga, nos compatriotes ne partiront pas avec les faveurs des pronostics. Surtout si nos trois adversaires se présentent au complet. Et si ce n’est pas le cas, ceux-ci pourront s’appuyer sur un vivier bien plus grand que celui de Johan Van Herck.

L’Allemagne, en plus d’Alexander Zverev, troisième mondial, peut compter sur quatre autres joueurs du top 100: Oscar Otte (62), Dominik Koepfer (66), Daniel Altmaier (67) et Jan-Lennard Struff (69). À cette belle brochette, on peut ajouter les spécialistes du double: Tim Puetz (9), Kevin Krawietz (12) et Andreas Mies (31). Nos voisins auront en plus l’avantage d’évoluer à domicile devant leurs fans.

La France totalise, elle, huit membres du top 100: Gaël Monfils (21), Ugo Humbert (45), Arthur Rinderknech (57), Benjamin Bonzi (58), Benoît Paire (60), Adrian Mannarino (68), Hugo Gaston (72) et Richard Gasquet (80). À ce beau panel, on peut ajouter les spécialistes du double et vainqueur de plusieurs Grands Chelems Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Enfin, l’Australie possède six joueurs dans le top 100: Alex de Minaur (24), James Duckworth (73), Nick Kyrgios (77), John Millman (79), Jordan Thompson (87) et Thanasi Kokkinakis (90). Les Aussies comptent aussi deux membres du top 30 en double: John Peers (10) et Max Purcell (27).

"C’est un tirage compliqué, mais nous allons nous battre pour la qualification", expliqua le capitaine de notre équipe, Johan Van Herck. "Mais il pouvait difficilement en être autrement avec autant de nations du top. Cela aurait aussi pu être pire. Dans notre poule, je pense que l’Allemagne est favorite. Elle évolue à domicile et possède en Alexander Zverev un joueur du gratin mondial. Derrière, nous nous battrons avec la France et l’Australie pour la qualification. C’est ce à quoi je m’attends. La France n’a aucun joueur du top absolu actuellement, mais est très forte collectivement. Pour l’Australie, nous l’avons jouée deux fois ces dernières années avec une victoire et une défaite. Ce sera équilibré. Nous allons nous battre pour la qualification mais ce ne sera pas facile. Il faudra voir quels joueurs seront présents chez nos adversaires. Ces rencontres tombent en septembre après une grosse tournée américaine et un été chargé."

Pour avoir une chance de qualification, la Belgique devra compter, une fois de plus, sur David Goffin mais aussi Zizou Bergs, même si Johan Van Herck ne voulait pas réduire les espoirs belges à ces deux joueurs. "Zizou a été important dans les derniers matchs, mais il y a d’autres garçons qui sont en forme. J’espère que les joueurs me rendront la tâche compliquée pour la sélection. En ce qui concerne David, il est de nouveau sur le bon chemin. Il avait retrouvé son niveau contre la Finlande et il a poursuivi sur sa lancée."

Si notre pays remporte son groupe, il affrontera le deuxième du groupe B (Espagne, Canada, Serbie et Corée du Sud) lors de la phase à élimination directe (quarts de finale, demies et finale). S’il finit deuxième, il sera opposé au vainqueur du groupe D (États-Unis, Grande-Bretagne, Kazakhstan et Pays-Bas).