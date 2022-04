Mais n’en déplaise aux deux entraîneurs autour de qui tout a souvent tourné, cette manche aller a placé dans la lumière deux immenses talents. Celui de Kevin De Bruyne et de Karim Benzema. Comme une évidence. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, eux ont été immenses.

KDB a tiré le premier. Lui qui plus que quiconque joue avec sa tête a prouvé qu’il pouvait aussi s’en servir pour marquer, ce qui ne lui était arrivé que deux fois dans sa carrière. Le tout au bout 93 secondes pour inscrire le but le plus rapide de l’histoire de City en C1. Sur le coup, tout était beau, du service de Mahrez à l’appel de Jesus qui a ouvert un espace où le Diable a jailli pour tromper Courtois, impuissant. Et donner le ton de sa soirée. Pour lui comme pour son partenaire en sélection.

De Bruyne est un magicien, capable de transformer cet Etihad habituellement si tiède en chaudron bouillant par instants. De diffuser l’impression d’arrêter le temps parce qu’il voit tout plus vite que tout le monde. Ce que le public, qui a retenu son souffle à chacune de ses touches de balles dans un murmure d’impatience comme prévenu que tout pouvait arriver, a parfaitement compris. Compris que ses inspirations sont souvent géniales, à l’image de ce centre pour Jesus dans une entame de match dingue (11e). Et il fallait voir à cet instant le visage de Luka Modric, incrédule, presque interdit, pour comprendre l’emprise du Diable sur le match. Flottait à cet instant précis l’impression d’une passation de pouvoir entre celui qui a brisé l’hégémonie de Ronaldo et Messi au palmarès du Ballon d’Or et celui qui fait tout pour. Comme un certain Karim Benzema.

Si résumer le talent du Français en un chiffre reste réducteur, cette statistique insensée qui veut qu’il ait transformé ses 13 occasions cette saison en but dit tout de son efficacité improbable (33e). Mais pas de son leadership: l’attitude de KB9 avant son égalisation quand il a rameuté les siens pour les réveiller avait valeur de message. Juste avant, Guardiola s’était montré au moins aussi furieux quand il a explosé sur Mahrez coupable d’avoir oublié de servir De Bruyne sur un contre (26e) à peine moins bien mené que celui mal conclu par un Foden (29). L’Anglais a également été en échec quand sa reprise, suite à cette frappe de Mahrez sur le montant de Courtois, a été sauvé par Carvajal (47e) avant d’être enfin en réussite comme pour s’il avait été récompensé l’ensemble de son œuvre qui a été très grande, elle aussi (53e).

Sur le coup, Fernandinho, passeur décisif, a été déterminant dans le bon sens du terme avant de l’être dans l’autre. Le fidèle guerrier envoyé au poste de latéral droit n’a pas pu contrer la vitesse de Vinicius auteur d’un solo assez dingue (55e). Comme pour mieux coller à la thématique de cette soirée encore illuminée par cette frappe exceptionnelle de Silva dans la lucarne du pauvre Courtois (74e) tout heureux de voir Mahrez, après un solo incroyable, frapper à côté (75e) à qui Benzema a répondu. Forcément. Et magistralement, d’une panenka juste géniale (82e). Pour faire de ce match une rencontre inoubliable. Alors qu’une autre de ses nuits qui façonne les destins s’annonce dans l’écrin du Bernabeu. Et mieux vaudra ne pas la rater. Histoire de se régaler une fois encore.