Liverpool étouffe Villarreal et se rapproche de la finale en Ligue des Champions

Installés dans les cinquante, voire trente mètres adverses, les Reds vont se créer une pléiade d’occasions sans en concrétiser la moindre.

Que ce soit Mané, isolé au quart d’heure de jeu par un centre de Salah et qui rate l’immanquable au petit rectangle, ou une frappe de Thiago sur le poteau de Rulli à la quarantième, Liverpool se bloque sur une défense bien courageuse adverse.

À la reprise, Fabinho pense un court instant libérer les siens. L’ancien Monégasque inscrit un but mais est directement annulé pour une position de hors-jeu de Van Dijk.

Liverpool tue le suspense en 120 secondes

Les espoirs sont de courtes durées pour les Espagnols. À l’heure de jeu, Henderson, déporté sur l’aile droite, veut centrer. Estupinan dévie la passe qui finit par lober malencontreusement Rulli. Liverpool semble avoir fait le plus dur et va même doubler la mise 120 secondes plus tard. Mané se rachète de son gros loupé de la première mi-temps et termine magistralement une terrible occasion anglaise. En deux minutes, Villarreal est mis KO et Liverpool fonce vers une nouvelle finale en Ligue des Champions.