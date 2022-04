Pour le projet de développement qu’Anderlecht veut mettre en place pour les talents de son académie, ce rythme 100% belge ne suffit pas car il ne permet pas de faire (partiellement) tourner l’effectif.

Avec l’échec en Coupe de Belgique, le Sporting n’a plus d’autre choix que de terminer dans le top 3 pour s’assurer d’une place en Europe et d’aider au développement des jeunes joueurs.

En Conference League, Anderlecht peut espérer jouer au moins dix matchs de plus s’il atteint les poules de la compétition.

Anthony Vanden Borre évoquait, dans sa récente sortie, un projet de mettre la jeunesse anderlechtoise en avant qui n’est "pas cohérent et, honnêtement, que je ne vois plus". Des propos durs et seulement partiellement avérés.

Si nous avions pointé du doigt la baisse du nombre de joueurs formés localement sur la pelouse, les plans du club sont loin d’avoir été abandonnés. Ils ont juste été ralentis en attendant les générations à venir, considérées comme plus talentueuses que l’actuelle.

Il y a pourtant de nombreux profils intéressants dans le groupe. Mais resteront-ils? Auront-ils enfin le statut qu’ils désirent? Éléments de réponse.

Bart Verbruggen

19 ans – Contrat jusqu’en 2025

Titulaire en fin de saison passée, Bart Verbruggen savait que sa saison (et malgré son nouveau statut de numéro 2) allait se résumer au banc des A et à défendre les cages des U21. Cela ne devrait pas changer d’ici à la fin de saison.

Le gardien a aidé les espoirs à valider leur billet pour la D1B la saison prochaine. Il y sera l’incontestable titulaire et compte y faire ses armes afin de postuler à une place de titulaires chez les A dans les années à venir.

Hannes Delcroix

23 ans – Contrat jusqu’en 2024

Le grand malheureux de cette saison pourrait doucement revenir en play-off. Il ne sera toutefois pas relancé dans le grand bain d’un seul coup vu tous les soucis qu’il a connus. Il s’entraîne actuellement avec le groupe.

Anderlecht compte toujours sur lui pour la saison prochaine. Les Mauves savent qu’il n’atteindra pas son réel niveau et sa réelle valeur marchande tant qu’il n’aura pas pu jouer une saison pleine en tant que titulaire… et sans bobo.

Zeno Debast

18 ans – Contrat jusqu’en 2023

Qualitativement, il est le meilleur défenseur de la génération montante. La manière dont il a abordé ses premiers matchs de titulaire a impressionné. Par son grand calme mais aussi son talent à la relance.

Sa blessure l’a freiné mais certainement pas arrêté. Les derniers matchs jouent en sa faveur vu le creux que connaît Magallan. La saison prochaine, Debast sera le premier choix de Kompany.

Reste un détail à régler: son contrat. Il n’est lié à Anderlecht que jusqu’en 2023. Les négociations sont en cours pour prolonger son séjour dans son club formateur.

Killian Sardella

19 ans – Contrat jusqu’en 2025

La situation de Killian Sardella est compliquée. Le jeune défenseur a voulu quitter le club (en prêt) en janvier mais n’a pas trouvé de solutions convenant à tout le monde.

Son choix de se faire opérer à la jambe il y a cinq jours n’est pas innocent: il est conscient qu’il n’aura pas sa place dans le 11 de base en play-off et veut se préparer pour la saison prochaine.

Selon nos informations, il rêve encore de percer à Anderlecht. Le public l’a toutefois pris en grippe et il aura beaucoup de mal à le faire changer d’avis. Les chances de le voir filer sont grandes.

Marco Kana

19 ans – Contrat jusqu’en 2025

Les play-off pourraient relancer Marco Kana. Bon en finale de Coupe, il a reçu sa chance face à l’Union. On l’imagine mal quitter le 11 de base tant que Majeed Ashimeru ne sera pas à 100% de retour. Il a pris le dessus sur Kristoffer Olsson dans la hiérarchie.

Mais Kana en veut plus. Il a fait les sacrifices nécessaires pour percer et veut être récompensé. Son père a prévenu: s’il ne joue pas de manière régulière, il se penchera sur un possible départ. Anderlecht veut le conserver et l’installer dans son équipe de base.

Kristian Arnstad

18 ans – Contrat jusqu’en 2023

Comme Zeno Debast, il est en fin de contrat dans un an et discute d’une prolongation. Il est toutefois moins loin dans son développement qu’il ne l’espérait. Kristian Arnstad n’en reste pas moins un grand talent.

Le Norvégien est de plus en plus souvent dans le groupe et a grappillé des minutes à Courtrai. Une montée au jeu convaincante. Ses chances de jouer en play-off sont minces mais il se tient prêt à saisir sa chance durant l’été.

Yari Verschaeren

20 ans – Contrat jusqu’en 2024

Il joue peut-être ses cinq derniers matchs pour Anderlecht. Yari Verschaeren est devenu au fil de la saison un des joueurs les plus importants du groupe anderlechtois. S’il poursuit en play-off, il pourrait devenir difficile pour le club de le conserver. C’est pourtant l’objectif de la direction.

Anderlecht doit pour cela réussir ses play-off. Sans ticket européen (se contentera-t-il de la Conference League?), Verschaeren tentera de trouver une solution ailleurs.

Anouar Aït El Hadj

20 ans – Contrat jusqu’en 2024

La saison 2021-22 devait être celle de la confirmation. Anouar Aït El Hadj ne parvient toutefois pas à passer la seconde pour faire étal des belles prédispositions démontrées il y a pile un an.

Le jeune joueur est impatient et a trouvé la saison longue depuis le banc de touche. Il ne voudra pas revivre 12 mois avec ce même statut de remplaçant.

Il ne sera toutefois pas simple pour lui de quitter Anderlecht. Le club croit en lui et veut qu’il se développe à son rythme. Même si cette notion diffère qu’on soit du côté du club ou du joueur.

Mario Stroeykens

17 ans – Contrat jusqu’en 2023

Le jeune attaquant fait partie des frustrés de cette deuxième partie de saison. Dans le dernier épisode du documentaire Mauve, Mario Stroeykens affirmait espérer jouer 50% des matchs dans les mois à venir.

On est encore loin du compte. Kouamé et Zirkzee sont indéboulonnables et leur premier remplaçant n’est pas Stroeykens mais Benito Raman. La concurrence est actuellement très dense pour un jeune homme de 17 ans.

Sa prolongation de contrat est en cours depuis un moment. Les deux parties veulent trouver une solution mais cela traîne un peu.

Antoine Colassin

21 ans – Contrat jusqu’en 2025

Il a explosé, s’est blessé et depuis, la vie est compliquée pour Antoine Colassin. S’il est bien intégré dans le noyau A, il est très loin des autres joueurs de cette liste dans la hiérarchie de Kompany.

La solution la plus adaptée au joueur et au club est un prêt. À moins qu’il reste patient et tente de se mettre en avant en évoluant avec les U23 en D1B. Il entre encore dans les critères pour y jouer.

Francis Amuzu

22 ans – Contrat jusqu’en 2024

Quitter Anderlecht ne sera pas simple pour Amuzu. Les Mauves espèrent toucher un certain montant pour son ailier. Aucun club ne déposera un gros paquet d’argent pour un remplaçant. De quoi le bloquer.

Les deux parties connaissent ce souci depuis quelques années maintenant. Cela fait déjà plusieurs mercatos que le joueur cherche une porte de sortie pour obtenir davantage de temps de jeu sans qu’aucune offre ne contente Anderlecht. Sans Europe, il pourrait être libéré plus facilement.