Sous-question: qu’ont-elles accompli durant ces play-off 2? Réponse: rien de terrible.

En l’occurrence, Waeslandiens et Liégeois ont entamé ce minichampionnat en posture favorable, mais ils ne l’ont pas gagné. Ni l’un ni l’autre. En 2012, Lokeren avait même terminé dernier de sa poule derrière Mons, Zulte Waregem et le Beerschot avec une victoire, trois partages et deux défaites. Jérémy Taravel y était défenseur. Il se souvient: "Pour un club comme Lokeren, gagner la Coupe constituait une première histoire. Une performance extraordinaire. La moitié de la ville avait fait le déplacement à Bruxelles, sourit le Français, pour qui le système belge reste farfelu. On ne va pas se mentir, disputer les play-off 2 après la Coupe, c’était bizarre et ça l’est encore aujourd’hui."

Il ne s’en cache pas, trouver la motivation n’avait pas toujours été simple. "On avait clairement senti dans le groupe – très uni à l’époque – que la pression était redescendue de plusieurs crans. Bien sûr, individuellement, tu as toujours envie de faire bonne figure. Mais, même inconsciemment, quand tu sais que tu n’as rien de mieux à aller chercher, c’est compliqué."

En 2016, après trois victoires, un partage et deux défaites, le Standard s’était classé deuxième des PO2 remportés par Courtrai. La détermination était aussi retombée. "Ce n’était évidemment pas la même chose que de se battre pour un ticket européen, se rappelle l’ancien Rouche Jonathan Legear. Mais à l’époque, et j’ose espérer que c’est toujours le cas aujourd’hui, les joueurs préfèrent jouer un match officiel le week-end au bout de leur semaine d’entraînement plutôt que d’être sur le banc ou au repos. Et puis on représente un club, on joue pour des supporters…"

Faire tourner?

Vu cet historique, beaucoup se demandaient comment La Gantoise allait aborder ces Europe play-off version 2022. Son premier match, certes soldé par une courte défaite tardive contre Genk (0-1), dimanche dernier, a livré ses premiers éléments de réponse. Même si l’exclusion (sévère) de Vadis Odjidja peu après la demi-heure et, indirectement, celle de son entraîneur Hein Vanhaezebrouck, ont forcément faussé la mission. Pour entamer ces EPO, Vanhaezebrouck – qui n’a toujours pas prolongé – n’avait pas vraiment fait tourner son effectif bien que les pépins physiques de Tissoudali, Depoitre et Hjulsager l’y aient quelque peu contraint. La suspension de Odjidja ouvrira une porte pour un autre, samedi à Charleroi.

Qu’en était-il à l’époque de Lokeren? Taravel reprend: "Peter Maes, compétiteur dans l’âme, avait globalement conservé la même équipe aussi. Mais il avait fallu trouver les mots justes pour ne frustrer personne."

Cela avait été sensiblement différent en 2016, au Standard, sous Yannick Ferrera. "Il avait fait des essais et lancé quelques jeunes, dont Samy Mmaee", rembobine Legear. Des play-off en roue libre, mais pas pour tous. "Il y a toujours bien deux ou trois éternels mécontents, des mecs qui veulent absolument tout jouer ou qui espèrent encore se montrer pour un transfert. Et puis il y a les jeunes qui veulent prouver qu’ils méritent une chance. Cela peut être à double tranchant, mais connaissant un peu la philosophie de Vanhaezebrouck, il mettra un point d’honneur à bien se comporter dans ces play-off et à gérer intelligemment son groupe."

Pour peut-être devenir la première équipe à remporter les "play-off 2" après avoir gagné la Coupe de Belgique.