ans le clan des Quick-Step Alpha Vinyl, les émotions ont été contrastées, dimanche, lors de Liège-Bastogne-Liège. Il y a eu de l’effroi avec les images impressionnantes de la chute massive avant la montée du Col de Rosier, l’euphorie de la victoire au panache décrochée par Remco Evenepoel, le soulagement d’enfin remporter une grande classique cette saison et la peine de voir plusieurs membres du Wolfpack sérieusement touchés par la gamelle collective, à 62 kilomètres de l’arrivée.

Avec Ilan Van Wilder, victime d’une fracture de la mâchoire. Le Belge a pu rentrer chez lui mais doit faire une croix sur le Tour d’Italie, auquel il voulait prendre part. Le champion du monde Julian Alaphilippe est de son côté toujours à l’hôpital de Herentals.

Pour rappel, le Français souffre de deux côtes cassées, d’une fracture de l’omoplate et d’un pneumothorax. "En raison de la complexité de son état, une période d’observation supplémentaire sera nécessaire avant de décider d’un plan de rétablissement", précise son équipe. "Il restera à l’hôpital de Herentals pour le moment."

Dans sa malchance de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, le double champion du monde n’a pas eu de veine dans les conséquences de cette gamelle: la vitesse à laquelle il est tombé l’a projeté contre un arbre. Le choc a été violent comme l’a témoigné Romain Bardet. Son compatriote a voulu lui porter secours, voyant qu’il peinait à respirer, à parler, et a alerté les suiveurs.

Les nouvelles ont ensuite été rapidement rassurantes concernant le compagnon de Marion Rousse. Mais c’est un nouveau coup dur pour le porteur du maillot arc-en-ciel. Depuis le début de la saison, le coureur originaire de Montluçon enchaîne les coups d’arrêt. Et celui-ci sera plus long que les autres.

En 2022, Alaphilippe a raté une semaine de stage importante dans sa préparation à cause d’une maladie. Avant d’être diminué par d’autres refroidissements et microbes, comme une bronchite et une grippe. Il a également été victime de trois chutes en deux mois. Celle, récemment, de la Flèche brabançonne, quand la voiture de… son équipe a tenté de remonter le peloton. Et cet accident sur les routes de la Doyenne qui ne lui a jamais réussi.

Pas à son meilleur niveau en ce début de saison, avec une seule victoire (une étape du Tour du Pays Basque) et une quatrième place à la Flèche wallonne, il va devoir prendre patience, panser ses plaies et adapter son programme qui prévoyait, après une petite coupure, un stage en altitude pour préparer le Critérium du Dauphiné et le Tour de France. Sans oublier, plus loin, le Championnat du monde en Australie, où il visera un troisième titre consécutif. Contacté par L’Équipe, son cousin et entraîneur Frank Alaphilippe se montrait confiant pour la suite de saison.