«Ne lui demandez pas de choisir maintenant»

En signant le plus grand exploit d’une jeune carrière pour le moins mouvementée, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a aussi montré qu’en s’appuyant sur certains faits de course, il savait se révéler irrésistible. Wout van Aert étant toujours au contact de son groupe dans la Redoute, les adversaires de Remco n’ont pas osé rouler derrière lui, de peur d’emmener avec eux le Campinois, dont on connaît les qualités de sprinter. "Ça a joué en faveur de Remco", explique Patrick, son papa.

Sa première victoire dans un Monument a fait entrer Evenepoel dans une nouvelle catégorie. Le phénomène est devenu un champion. Et, comme l’a expliqué Johan Museeuw dans nos éditions de lundi, cette démonstration élargit son champ des possibles. Evenepoel a sans doute le profil pour jouer la gagne au Tour de Lombardie, l’autre Monument dont il rêve, voire l’Amstel Gold Race. Milan-Sanremo, en revanche, épouse beaucoup moins ses spécificités. Et les classiques flandriennes? Dans son entourage, on ne veut pas qu’il écoute les appels du pied de nombreux observateurs qui aimeraient voir ce qu’il vaut au Tour des Flandres. Pour le moment, ce n’est de toute façon pas prévu dans ses plans.

Un programme qui peut changer à l’avenir

Dans un premier temps, il veut continuer à voir ce dont il serait capable sur une épreuve de trois semaines. Il y a peu, Patrick Lefevere, son patron, a confirmé lui donner trois ans avant de prendre une décision. "Ils ont raison de ne pas se décider aujourd’hui", nous explique Jurgen Van den Broeck, dernier Belge sur le podium du Tour de France (3 en 2010). "Remco est jeune, il faut lui laisser le temps. Qu’il prenne le départ de plusieurs grands tours avant de décider si son avenir se situe dans ces courses-là où s’il doit y renoncer."

Le Campinois de 39 ans estime, donc, qu’il ne faut pas lui demander de choisir aujourd’hui. "Cette année, Remco agit en fonction du Tour d’Espagne et ça ne l’a pas empêché de gagner la Doyenne. C’est qu’il a assez de talent pour jouer sur plusieurs tableaux. Par conséquent, ce serait dommage qu’il se ferme déjà des portes maintenant."

Evenepoel a, donc, l’intention de ne… pas se cantonner dans un exercice. Il continue à travailler les points faibles qui peuvent le desservir sur un grand tour. Depuis le début de l’année, il multiplie les séjours en altitude. Et le travail en montagne sera encore le mot d’ordre durant les prochains mois. "Il a raison de vouloir progresser dans ce domaine, poursuit Van den Broeck. Ses énormes qualités en contre-la-montre constitueront un atout indéniable mais, pour espérer monter sur le podium d’une course de trois semaines, il est primordial de ne connaître aucun très mauvais jour. Or certains coureurs en ont toujours un. Ils sont très bons durant deux semaines. Puis, ils craquent. La capacité à tenir vingt jours d’affilée au plus haut niveau ne s’apprend pas. On l’a ou on ne l’a pas. Seule l’accumulation des grands tours permettra à Remco de savoir s’il peut mener une telle aventure à son terme. Donc, je répète: laissez-lui le temps. Ne lui demandez pas de choisir maintenant. Il doit se faire sa propre idée et essayer de ne pas faire les choses de telle ou telle manière parce que la presse le lui suggère."

Pour le moment, Remco Evenepoel se repose. Ce lundi, il n’est pas monté sur son vélo. "Je m’octroie dix jours de repos", dit-il. L’esprit léger.