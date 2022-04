Manchester City prend une option sur la finale avec un De Bruyne étincelant (vidéos)

Dans un match à rebondissement, avec intensité et niveau de jeu élevé, c’est De Bruyne – très en vue ce mardi avec un goal et un assist – et Manchester City, premiers de Premier League, qui se sont défaits de Courtois et le Real Madrid, premiers de La Liga. Même s’ils ont l’avantage pour le retour avec cette victoire 4-3, les Citizens terminent la soirée avec quelques regrets puisqu’ils auraient pu avoir une avance plus conséquente.