La feuille de match

Le match

Il ne fallait pas arriver en retard! Le match démarre sur les chapeaux de roue avec un KDBen feu.Le Diable Rouge ouvrait le score dès la deuxième minute de jeu, de la tête s’il vous plaît, après un centre de Mahrez. ( 1-0, 2e )

Ce n’est que 9 minutes plus tard que le break était fait.Alaba manque complètement son intervention sur une passe de De Bruyne, Jesus en profite et inscrit le deuxième but de la soirée ( 2-0, 11e ) alors qu’il n’y avait que très peu de jeu à voir jusqu’à là.

Le Real Madrid semble absent défensivement, Foden sort un superbe contrôle et centre dans le petit rectangle de Courtois mais, heureusement pour le portier belge, aucun mancunien n’est présent ( 15e ).

Les sorties courtes de City (et les passes de Ederson) mettront parfois en difficulté la défense de City. Après deux avertissements, Ederson mettait encore une fois en difficulté Dias pressé par Benzema, le ballon revient sur Vinicius qui touchait le poteau.Sans regrets puisque le brésilien est signalé hors-jeu. ( 21e )

Néanmoins, après deux duels gagnés par De Bruyne, Mahrez se retrouvait extrêmement seul dans le rectangle madrilène. L’Algérien fait le mauvais choix et voit sa frappe partir dans le petit filet extérieur droit ( 24e ).Foden galvaudait une, énième, superbe passe de KDB sur le côté gauche, sa frappe frôle le poteau ( 30e ).

La réaction madrilène arrivait enfin, et elle venait évidemment de Karim Benzema. Il reprenait de volée un centre de son compatriote, F.Mendy, avec le secret que seul lui connaît et forçait Ederson à se retourner vers ses filets ( 2-1, 33e ).