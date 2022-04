Les Zèbres doivent soigner les détails

Le réalisme fait tache

Ce Sporting-là propose deux visages dans le secteur offensif. À Malines, il a montré sa plus mauvaise face. Bayo (39e), Gholizadeh (58e) et Heymans (82e) devaient marquer. "Il y a eu plusieurs tournants dans la rencontre, estimait Joris Kayembe. Nous avons réalisé un bon match. En deuxième mi-temps, on a beaucoup centré, on a frappé et trouvé deux fois la barre transversale. Ce but ne voulait pas rentrer et ça nous a fait mal."

Un constat partagé par Adem Zorgane, frustré par la stérilité des Sambriens devant la cage de Coucke. L’Algérien refusait d’invoquer la malchance comme excuse: "Nous n’étions pas efficaces. Il faut être tueurs dans le petit rectangle surtout lorsque l’on a trois grosses occasions." Bref, Charleroi devra retrouver ses qualités à la finition qui lui ont permis de collecter les scores fleuves comme face au Beerschot (5-2) et le Cercle Bruges (5-0) pour exister dans ces Europe play-off.

Gérer les moments clés

Éternel optimiste, Edward Still espérait avant le déplacement à Anderlecht (4-0, le 3 avril) que son équipe gère mieux les moments clés d’une partie. "On ne sait pas gérer ces temps-là. À nous de montrer que l’on a progressé dans la gestion de ces instants."

Le déplacement au Lotto Park avait exposé au grand jour la naïveté du groupe carolo. Le voyage à Malines a accentué ce défaut. "On était prévenu que les play-off se joueraient sur des détails. Nous sommes déçus. Notre première mi-temps était bonne. On était bien dans le match et on s’est dit qu’on allait inscrire ce but qui nous manquait. Le but malinois nous fait mal", analysait le Diable rouge.

Il n’y avait pourtant aucun danger sur le but de Koffi avant le corner concédé par le Burkinabé qui a amené la réalisation de Vanlerberghe. "Il y a eu un manque de concentration de notre part en début de seconde période et on l’a payé cher. Nous avions le ballon. Hervé a commis une erreur et l’adversaire en a profité", pestait Zorgane.

Ce n’est pas la première fois qu’un cadeau carolo sonne le glas de leurs ambitions dans un match. Il est compliqué, dès lors, de prétendre à un ticket européen avec de telles largesses défensives.

Jouer plus libéré comme Zorgane

Le constat a sauté directement aux yeux en première mi-temps. Dans les transitions offensives, les Zèbres tergiversaient trop alors que les espaces se libéraient. Les partenaires de Morioka perdaient rapidement l’avantage de la supériorité numérique à cause de leur attentisme, permettant au KV de revenir. Il manquait alors du dynamisme pour le surprendre.

Si Kayembe avançait l’argument que le matricule 22 "se méfiait du jeu adverse basé sur la contre-attaque" , Zorgane estimait qu’il y avait de quoi mieux faire. "La possibilité d’être plus direct existait notamment après la pause." Les pensionnaires du Mambourg n’ont jamais joué libéré contrairement à l’Algérien. Homme le plus en vue de la partie malgré la défaite, le milieu de terrain doit inspirer ses coéquipiers au vu de sa mentalité. Cela ne s’est absolument pas vu dans son volume de jeu qu’il pratique le jeûne à l’occasion du ramadan tant il se trouvait partout sur le terrain.

"Ce mois-ci est compliqué mais Dieu m’a donné de la force. Après huit minutes, j’ai pu manger. Tout se passe dans la tête. Même si tu ne manges pas, ça ne change rien si tu es conscient que tu peux être performant."

Imiter l’exemple gantois

Performant, il faudra l’être absolument face à La Gantoise dans cinq jours. Les Buffalos ont permis indirectement de laisser Charleroi en vie dans ces EPO en s’inclinant dans le temps additionnel face à Genk, dimanche. Vadis sera également suspendu, ce qui constitue une bonne nouvelle pour Edward Still.

Les Carolos n’avaient pas attendu ce revers pour continuer à y croire à l’image de leur coach. "C’est mieux de perdre le premier match puis d’enchaîner les victoires que l’inverse." La saison dernière, Hein Vanhaezebrouck et son équipe avaient débuté les play-off avec un nul et une défaite avant de résorber un écart de cinq points avec Ostende pour remporter la compétition. En cas de succès face au tout frais vainqueur de la Coupe de Belgique, Charleroi reviendrait à une unité de leur concurrent du jour alors que Genk et Malines, respectivement à deux longueurs, s’affronteront.

"Tout peut encore se jouer. Il ne faut pas calculer et gagner les cinq matchs qu’il reste", prévient Kayembe. Et surtout gommer les éternelles erreurs pour croire à un ticket européen qui s’éloigne tout de même de plus en plus.