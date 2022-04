Ferrari battu: nul n’est prophète en son pays

Devant tous les pontes de Ferrari et Fiat réunis à Imola, la Rossa ne pouvait pas imaginer scénario plus embarrassant. Pourtant, Charles Leclerc, qui a de nouveau fait vibrer les foules grâce à son pilotage courageux et des manœuvres pleines d’audace, était bien parti pour décrocher une deuxième place sauvant quelque peu les meubles face à une Verstappen intouchable. Hélas, le Monégasque a été rattrapé par ses vieux démons. Voulant trop en faire lors d’une course cruciale pour son employeur, il est parti à la faute à neuf tours de l’arrivée, sauvant in extremis une bien maigre sixième place finale.

«Une connerie»

Certes, Leclerc possède toujours une confortable avance sur Verstappen. Mais alors que la saison vient à peine de débuter, il sait que l’écart pourrait vite être comblé par le Néerlandais si Ferrari devait connaître une mauvaise passe. "J’ai commis une connerie en partant en glissade, pestait Leclerc. Je ne peux pas me permettre de faire ces erreurs-là quand les Red Bull sont meilleures que nous. Seul le temps nous dira si cela aura un impact sur la course au titre. Bien sûr, la Red Bull semble être plus compétitive que lors des trois premières courses. Nous avions le dessus à Bahreïn et en Australie puis ils l’ont eu ici et à Djeddah. C’est très serré et je pense qu’il en sera ainsi pour le reste de la saison."

Comme un malheur n’arrive jamais seul, la Scuderia peut en vouloir à Daniel Ricciardo de s’être accroché avec Carlos Sainz dès les premiers hectomètres. L’Espagnol étant resté au tapis, Red Bull en a bien profité et n’est plus qu’à 11 unités du Cavallino chez les constructeurs. Et quand on sait que les RB18 ont perdu de gros points sur des abandons cette saison…