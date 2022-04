En larmes, Romain Bardet explique son sauvetage de Julian Alaphilippe: «Il ne savait plus bouger ni respirer» (vidéo)

"Quand j’ai regardé autour de moi, j’ai vu Julian à cinq ou six mètres plus bas et ça a été un choc émotionnel et personne ne venait alors qu’il avait besoin d’aide."

À plus de 80km/h, la chute collective s’est montrée particulièrement violente. Avec deux côtes cassées, fracture de l’omoplate et pneumothora x, le bilan médical du champion du Monde est particulièrement lourd. "Julian ne pouvait ni bouger, ni respirer. Il se sentait conscient mais il ne pouvait pas vraiment parler. J’espère qu’il va bien."

Victime d’une trop grande charge émotionnelle, le coureur de chez DMS a préféré abandonner la course, comme Alaphillippe.Mais malgré cela, il a au moins eu le mérite de gagner le cœur des gens.