La Redoute acquise à Philippe Gilbert pour son dernier Liège-Bastogne-Liège: “Il est ici chez lui” (vidéo)

Ce devait être un moment particulier et assurément ça l’a été. Philippe Gilbert a donc gravi une ultime fois « sa » côte de La Redoute ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Du côté des fans, on est évidemment déçu de le voir ranger son vélo, mais ils se sont déplacés en nombre pour voir passer une dernière fois leur favori. « Même si on sait qu’un exploit sera évidemment très difficile cette fois, mais il le mérite bien », souligne Nicolas.