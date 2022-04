«Un jour, Remco inscrira la Doyenne à son palmarès»

Philippe, c’est votre dernière participation à la Doyenne; Remco, c’est votre première. Expliquez-nous en quoi c’est particulier.

Philippe Gilbert:Je me souviens de ma première Doyenne. C’était très spécial. Je pense, donc, que ce sera un beau moment pour Remco Evenepoel. C’est une course très difficile et le niveau général est vraiment très élevé cette année. Pour moi, ce sera presque mission impossible de faire un bon résultat. Je vais, par conséquent, essayer de prendre du plaisir. C’est un symbole que ce soit ma dernière, dimanche, et la première de Remco. Lui, il a les jambes, je pense, pour gagner au moins une fois à Liège. C’est sûr qu’un jour il inscrira la Doyenne à son palmarès.

Remco Evenepoel:Moi, je suis content que ce soit la dernière de Phil parce que ça veut dire que l’an prochain il y aura un candidat en moins à la victoire (il rit). C’est spécial pour moi de découvrir ce monument le jour où Phil le roule pour l’ultime fois. Nous avons noué une forte relation quand nous étions équipiers chez Quick-Step et nous sommes restés de bons amis. Phil, c’est mon idole, le coureur qui m’a toujours donné des frissons. Phil, c’est l’idole de la Wallonie, je dirais même le roi de la Wallonie. Liège, c’est sa course; et la Redoute, c’est sa côte. C’est un honneur pour moi de pouvoir prendre le départ avec lui.

Que représente cette course pour vous? Est-ce la plus belle de toutes?

P. G.:C’est un beau parcours, mais il n’y a pas une aussi belle ambiance que sur d’autres courses, comme au Tour des Flandres, par exemple, où c’est de la folie. À part l’année où j’ai gagné parce qu’il y avait eu un engouement incroyable suite à mes victoires tout au long de la saison et que tout le monde voulait que je gagne. Mais je n’ai plus revu un tel public par la suite. Cette Doyenne de 2011 était unique et je m’en souviendrai toute ma vie. J’ajouterais que le parcours de Liège-Bastogne-Liège ne ment pas. C’est souvent le meilleur qui gagne. C’est pour ça que j’aime cette course. Ce n’est pas comme le Ronde ou Paris-Roubaix, où parfois c’est un outsider qui s’impose. À Liège, il n’y a pas de surprise.

R. E.: J’ai hâte de passer dans toutes les côtes en course. Phil et moi, on s’entraîne beaucoup sur ces routes. On connaît chaque virage, chaque montée. Mais, là, le contexte sera différent. Et puis, le parcours est sans doute moins exigeant que lors de la victoire de Phil. Ces dernières années, on a souvent vu un petit groupe se disputer les lauriers. C’est dommage que la fin du parcours soit plate, voire en descente, et que ça permette à des coureurs de revenir. Cela veut dire que rien n’est encore joué à la Roche-aux-Faucons. Certains parcours, comme celui de la Clasica San Sebastian, permettent de voir de plus beaux paysages, même si on n’a trop le temps de regarder (rires), mais je classerais quand même Liège parmi les cinq plus belles courses de l’année.

Remco, où étiez-vous lors de la victoire de Philippe en 2011?

R. E.:Je jouais encore au foot, ça c’est sûr. Mais je me souviens qu’il a sprinté avec les deux frères Schleck. C’est juste, Phil? Je savais, à 500 mètres de l’arrivée, qu’il allait gagner. C’était marrant de voir les deux autres y croire parce que tu voyais que Phil savait qu’il était intouchable. Pour moi, c’était une comédie (sic).

(Philippe Gilbert éclate de rire et Evenepoel continue)

R. E.:Je n’ai jamais vu un seul coureur dominer une année comme Phil en 2011. Bon, c’est vrai que Pogacar est en train de faire la même chose…

P. G.:En mieux.

Philippe, vous avez déjà roulé Liège-Bastogne-Liège à seize reprises. Quels conseils donneriez-vous à Remco?

P. G.:Remco peut déjà gagner dimanche. Il a montré, au tour du Pays basque, qu’il est en pleine forme. Je pense d’ailleurs qu’il aurait pu s’imposer en Espagne. S’il avait attaqué dans le dernier kilomètre au lieu d’emmener le sprint le premier ou le deuxième jour, il aurait gagné une étape et pris quelques secondes de bonification qui auraient compté à la fin. Mais bon, ce n’est pas moi qui faisais la tactique.

R. E.: La saison prochaine, oui. Hein, Phil?

P. G.:Remco est fan des courses offensives, mais il doit rester prudent et ne pas partir trop tôt. La Doyenne est longue et exigeante. Donc, je lui dirais de bien utiliser son équipe et puis de s’appuyer sur Julian, qui peut bloquer toute la course, comme il l’a fait quand Jungels a gagné en 2019. Sans Julian, Bob ne l’aurait jamais remporté.

Est-ce une course où l’expérience parle moins qu’au Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix?

P. G.:Oui, parce que le parcours est simple. Il y a deux, trois endroits où il faut être bien placé. Mais, pour le reste, les jambes font la différence. Quand on est bien, on est devant. Ce n’est pas comme l’Enfer du Nord, où tu peux perdre la course tous les cinq, six kilomètres si tu n’es pas bien placé, même si tu es fort. Liège, c’est comme la Lombardie, si tu es bien, tu sais que chaque kilomètre qui passe, c’est comme si tu avais un équipier en plus.

Avez-vous une côte préférée en Ardennes?

P. G.:Moi, j’adorais m’entraîner autour de Trois-Ponts parce que c’est comme un nœud avec cinq, six montées. C’est idéal.

R. E.:Pareil pour moi. Toutes ces boucles sont parfaites pour effectuer un travail intensif. C’est une région intéressante. Tu peux aussi aborder la côte de Wanne des quatre côtés. Le mont des Brumes est également très sympa parce que, au sommet, tu as une vue magnifique. Et puis, c’est calme.

Philippe, quand vous voyez ce que Remco a déjà accompli à 22 ans, qu’est-ce que cela vous inspire comme réflexion?

P. G.: Je me dis qu’il est très précoce. Mais on le sait depuis qu’il est junior. La manière dont il gagnait déjà à l’époque était très impressionnante. Je l’ai souvent répété, mais je me souviens de son papa qui m’avait appelé pour me dire que Remco voulait gagner la classique Philippe Gilbert juniors. Il ne disait pas qu’il voulait prendre le départ, mais qu’il venait pour s’imposer. On n’entendait pas ça tous les jours. Du coup, on a inscrit son équipe et il a gagné. Très facilement, même. Depuis ce moment-là, je le suis et il a franchi les paliers que vous connaissez. Au début chez Quick-Step, on avait un peu peur pour lui parce qu’il en faisait beaucoup, trop même. Quand nous étions en stage en Espagne au mois de janvier et que l’on rentrait d’une très longue sortie, il lui arrivait de prendre son vélo de contre-la-montre et de s’entraîner une heure de plus. Il faisait ça tous les deux ou trois jours. On se disait que c’était bien d’être motivé, mais qu’il ne fallait pas exagérer.

R. E.:Maintenant, je ne le fais plus. Je dors quand il le faut. Je prends le repos qu’on me donne.

P. G.:Cela en dit beaucoup sur sa mentalité.

À ce moment-là aussi est née une belle amitié entre vous…

R. E.:Oui, c’est sûr. Le travail que j’ai accompli pour Julian, cette année, au Tour du Pays basque, c’est comme ce que je faisais pour Philippe. Je me souviens des championnats du monde à Harrogate (en 2019). J’avais déjà fait mon boulot, mais il était tout à fait normal, pour moi, de m’arrêter quand Philippe est tombé. Ce sera toujours un plaisir pour moi d’effectuer du travail pour des grands coureurs. Certains ne me croyaient pas capable de tels gestes, mais j’agirai de la sorte jusqu’à la fin de ma carrière. Peut-être qu’au tour du Pays basque j’aurais obtenu un meilleur résultat si je m’étais épargné les premiers jours, mais ce n’est pas ma mentalité.

Remco, Philippe vous manque-t-il au sein de l’équipe?

R. E.:Bien sûr. Je rêve que Phil revienne parmi nous. Mais bon, ce n’est pas moi qui décide.

Philippe, on s’est laissé dire que votre compagne, Bettina, et vos enfants sont fans du coureur qu’est Remco.

P. G.:Même ma famille l’aime. Honnêtement, c’est difficile de ne pas aimer Remco. Il a une bonne tête, il parle bien. Dans plusieurs langues, en plus. Puis, c’est un coureur très offensif, qui gagne beaucoup. Je pense que beaucoup de mes supporters l’apprécient énormément et je ne serais pas surpris qu’ils rallient son clan dès l’an prochain.

Remco, vous dites que Philippe est votre idole. Mais pouvez-vous nous expliquer en quoi il est un exemple pour vous?

R. E.:Déjà, il manie le flamand et le français. J’ai aussi toujours aimé sa façon de courir. Et puis, vous avez vu son palmarès? Gagner quatre des cinq monuments, les championnats du monde et bien d’autres courses, c’est très impressionnant. Quand je le vois dans le peloton, il est toujours en train de rigoler. Il semble bien s’entendre avec tout le monde. En tout cas, c’est l’impression qu’il me donne. Il y a un immense respect à son égard au sein du peloton. Cela dit tout du champion qu’il est.