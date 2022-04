Parcours, horaire de passage, difficultés, palmarès: ce qu’il faut savoir avant Liège-Bastogne-Liège 2022 (direct)

Tadej Pogacar ne sera finalement pas candidat à sa propre succession. Vainqueur l’année dernière, le double tenant du Tour de France, qui a terminé à la 12e place sur la Flèche Wallonne, a déclaré forfait après un décès dans sa famille. Les cartes pour la gagne sont donc rebattues. Julian Alaphilippe , Wout van Aert , 2e de Paris-Roubaix la semaine passée, ou encore Matej Mohoric , vainqueur de Milan-Sanremo sont les grands favoris.

Mais, comme mercredi, les outsiders seront nombreux. Remco Evenepoel, Bauke Mollema , Aleksandr Vlasov, l’inusable Alejandro Valverde , quadruple vainqueur de l’épreuve ou encore Dylan Teuns vainqueur surprise de la Flèche wallonne mercredi tenteront de jouer leur va-tout.

À noter que Philippe Gilbert disputera sa 17e et toute dernière Doyenne.Une course qu’il avait remportée en 2011.

Infos pratiques

Le palmarès: 108 éditions depuis sa création en 1892.58 victoires pour la Belgique, 12 pour l’Italie, 6 pour la Suisse, 5 pour la France, 4 pour l’Espagne et les Pays-Bas, 3 pour l’Irlande, le Kazakhstan et le Luxembourg, 2 pour l’Allemagne, la Slovénie et le Danemark, 1 pour l’Australie, les Etats-Unis, la Russie.

Record de victoires: 5 pour Eddy Merckx (BEL) entre 1969 et 1975.

Les derniers vainqueurs:

2021: Tadej Pogacar (Sln)

2020: Primoz Roglic (Sln)

2019: Jakob Fuglsang (Dan)

2018: Bob Jungels (Lux)

2017: Alejandro Valverde (Esp)

2016: Wout Poels (P-B)

2015: Alejandro Valverde (Esp)

2014: Simon Gerrans (Aus)

2013: Dan Martin (Irl)

2012: Maxim Iglinskiy (Kaz)

Le parcours

Pas de surprise. Le parcours de cette 108e édition de Liège-Bastogne-Liège sera pratiquement identique à celui de l’année dernière. Les coureurs partiront du Quai des Ardennes à Liège pour une boucle de 254,7 kilomètres avec dix côtes à franchir, dont la côte de Saint-Roch, l’enchaînement Mont-le-Soie, Wanne, Stockeu et Haute-Levée, la mythique Redoute ou encore la Roche aux Faucons, située à 13 kilomètres de l’arrivée et qui pourrait servir de juge de paix.

Les Côtes:

Km 76: Côte de la Roche-en-Ardenne (2,8 km à du 6,2%)

Km 124: Côte de Saint-Roch (1 km à du 11,2%)

Km 167: Côte de Mont-le-Soie (1,7 km à du 7,9%)

Km 176: Côte de Wanne (3,6 km à du 5,1%)

Km 182: Côte de Stockeu (1,0 km à du 12,5%)

Km 187: Côte de la Haute-Levée (2,2 km à du 7,5%)

Km 201: Col du Rosier (4,4 km à du 5,9%)

Km 214: Côte de Desnié (1,6 km à du 8,1%)

Km 227: Côte de la Redoute (2,1 km à du 8,9%)

Km 243: Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à du 11,0%)