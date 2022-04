Un objectif buts? " Si j’arrive à 30, tant mieux… mais je m’en fous. Je me disais que 14 buts, ce serait déjà bien. Mais j’en suis maintenant à 25. Je n’ai jamais marqué autant de buts. Je savais que j’avais des qualités, mais je ne pensais pas sortir une saison pareille. "

Son but préféré de la saison? " Le premier des deux que j’ai inscrits à Louvain: une volée sur un centre de Lazare. Celui contre Courtrai (NdlR: le tir de plus de 30 mètres qui s’était logé dans la lucarne pour donner la victoire 2-3 à l’Union) vient en deuxième position. "

Le retour de Dante Vanzeir? " C’est plus facile pour moi et pour l’équipe quand il est là. Voyons ce qui se passe. Il n’a pas marqué contre le Beerschot, mais je sais que lorsqu’il marquera le premier but, par exemple contre Anderlecht, sa confiance sera de retour. "

Un attaquant qu’il envie, en Belgique? " Non, il n’y a pas un joueur auquel je prendrais quoi que ce soit. Je pense juste que Tissoudali est un des meilleurs joueurs et attaquants du championnat. "

Footballeur pro de l’année? " Je ne sais pas. Ce serait bien de le recevoir, aussi parce que je ne me considère pas juste comme un bon attaquant, mais aussi comme un bon joueur. Mais il y en a beaucoup dans ce championnat. Comme j’ai dit, Tissoudali. Je voterais d’abord pour moi en premier, puis pour Tissoudali… Mais bon, comme je ne vais pas voter pour moi, je voterais pour lui. Il est le meilleur depuis deux ou trois mois. "