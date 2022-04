Ils ne s’en doutaient pas encore mais ce titre, remporté avec un record de 25longueurs d’avance sur le BVB, allait marquer le début de l’une des plus longues hégémonies de l’histoire du football européen. De 2013 à 2021, tous les titres ont terminé dans la vitrine du FC Bayern Museum, égalant la saison dernière le total de sacres consécutifs (9) de la Juventus et du Celtic Glasgow, parmi les plus importants championnats du continent.

Et à chaque fois – ou presque – avec une énorme domination. La première place, très souvent acquise dès le premier mois de compétition, ne les quittait plus par la suite. Hormis la saison 2018-2019 qui s’est jouée à un fil devant Dortmund (2points d’avance), tous les autres titres ont été remportés à plusieurs journées de la fin, avec au moins dix points d’écart.

Le dixième arrivera très bientôt. Peut-être même ce samedi soir en cas de victoire, pour se rapprocher d’un record ultime. En Europe, seuls Rosenborg en Norvège (13), le Skonto Riga en Lettonie (14) et le Lincoln Red Imps à Gibraltar (14) ont fait mieux que le Bayern.

Histoire de marquer le coup face à leur plus grand rival qui les a privés de fête en 2011 et 2012, les Munichois ont en tout cas bien l’intention de mettre fin au suspense dès ce samedi. "Ce genre de situation, de pouvoir gagner le championnat contre vos rivaux directs dans un match à domicile, ça n’arrive pas souvent. Nous pouvons encore créer quelque chose d’historique" , se motive Thomas Müller, seul joueur, avec Manuel Neuer, à avoir connu les neuf précédents titres.

Le PSG aussi sacré?

Un point suffit au PSG pour décrocher samedi, contre Lens, son 10e titre de champion de France et rejoindre au palmarès les Verts de Saint-Étienne, plus préoccupés par leur avenir en Ligue 1 que par leur record de trophées…

Avec quinze unités d’avance sur Marseille, avant les cinq dernières journées, le titre ne peut pas échapper aux Parisiens.