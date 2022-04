Au-delà des 18 succès conquis cette année-là par l’Ardennais, c’est en effet à cette marque qu’il faut remonter pour trouver trace d’un doublé noir-jaune-rouge sur Liège-Bastogne-Liège et la Flèche wallonne.

Après que Dylan Teuns se soit inscrit mercredi comme le successeur de son ancien équipier chez BMC au sommet du Mur de Huy, le Limbourgeois et deux autres de nos coureurs semblent en mesure de prendre le relais du Remoucastrien sur la Doyenne.

" Teuns, van Aert et Evenepoel sont clairement des candidats potentiels à la victoire, juge ainsi Johan Museeuw. Cela faisait un moment que le cyclisme belge n’avait plus été en réussite sur les classiques wallonnes et à Liège en particulier (NDLR: aucun coureur belge n’est monté sur le podium de Liège-Bastogne-Liège depuis 2011) , nos grands succès du printemps se concentrant essentiellement sur les flandriennes. Ce serait très positif que cette dynamique s’inverse cette année."

Analyse de nos trois plus beaux atouts.

Wout van Aert change de costume

Si la Doyenne ne faisait pas initialement partie du programme de courses du champion de Belgique, sa contamination au coronavirus a amené le Campinois à réorganiser la seconde partie de son printemps et intégrer une épreuve sur laquelle il se donne "une petite chance de l’emporter" . Un discours empreint de réserve pour celui qu’Alejandro Valverde, quadruple vainqueur à Liège, considère ni plus ni moins comme "le favori numéro un" .

"Van Aert va changer de costume dimanche, juge Museeuw. Là où il lui appartient habituellement de faire la course de Milan-Sanremo à Paris-Roubaix, il va cette fois pouvoir se glisser dans un rôle plus attentiste et laisser l’initiative aux UAE de Pogacar, Bahrain de Teuns et Quick-Step d’Alaphilippe et Evenepoel. Pour lui, la mission sera de réussir à accrocher la roue des meilleurs grimpeurs du peloton dans La Roche-aux-Faucons avant de miser sur son sprint en cas d’arrivée au sein d’un petit groupe de favoris. Or, ces dernières années, on a souvent vu ce scénario se répéter."

Une analyse qu’approuve Mathieu Heijboer, le performance manager de la formation Jumbo-Visma. "Oui, Wout est capable de gagner dimanche mais non il n’est pas le grandissime favori, juge le technicien néerlandais. Notre coureur possède les capacités nécessaires pour espérer lever les bras mais il faudra pour cela que les circonstances de course lui soient favorables. Le défi sera pour lui d’accrocher la roue de gars comme Pogacar, Alaphilippe ou Martinez dans les pourcentages les plus sévères. Les circonstances nous ont amenés plus tôt que prévu sur un terrain auquel Wout se serait attaqué un jour ou l’autre. Nous verrons sur quel résultat débouchera la course dimanche mais celle-ci pourrait clairement ouvrir de nouvelles perspectives pour Wout dans l’optique des prochains printemps."

Remco Evenepoel sur son terrain favori

À l’inverse de van Aert, Remco Evenepoel a annoncé dès le début de la saison vouloir briller sur la Doyenne. C’est logique, puisqu’elle empruntera les routes sur lesquelles il aime s’entraîner quand il est en Belgique.

Elle passera aussi par la Redoute qu’il a découverte en 2017 lorsqu’il gagna haut la main la classique Philippe Gilbert juniors. "Je m’étais vraiment senti très bien ce jour-là. J’avais compris que ce terrain me convenait bien" , explique-t-il.

De là à dire que le Brabançon compte s’imposer un jour à Liège, il y a un pas qu’il franchit aisément. "Tout le monde sait que j’en ai envie. Et je me sens bien. Mais si je ne gagne pas dimanche, je n’aurai aucune raison de paniquer. Je sais que d’autres occasions de jouer la gagne se présenteront à moi."

Le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl refuse d’ajouter de la pression à celle qui pèse déjà sur les épaules de sa formation, frustrée par un printemps raté.

"L’équipe se trouve dans une situation difficile, confirme-t-il. Mais ces derniers temps, nous sommes de nouveau là et nous appr ochons de la victoire. "

Johan Museeuw va dans son sens. "Il ne faut pas lui mettre trop de pression, il a encore du temps pour gagner une course qui correspond à ses qualités. Il a les qualités pour partir de loin et ouvrir la course assez tôt."

Evenepoel ajoute: "Dimanche, nous prendrons le départ avec un groupe solide. J’y jouerai le rôle que l’on m’attribuera selon les événements. Si la course fait que je dois attaquer, je le ferai. Si, au contraire, il est préférable que je reste jusqu’au bout au service de l’équipe, je m’y plierai avec plaisir. Une chose est sûre: avec Julian à mes côtés, j’ai le meilleur guide possible."

Dimanche, il prendra aussi le départ avec un nez plus dégagé que mercredi à Huy, quand il avait révélé souffrir d’une allergie au pollen. "J’ai ce problème depuis mon plus jeune âge. Donc, ce n’est pas neuf. Mais mercredi, j’ai commis l’erreur de ne pas prendre mon médicament avant la course. On ne m’y reprendra plus."

Dylan Teuns dans la forme de sa vie

Vainqueur de la Flèche wallonne mercredi, Dylan Teuns sait qu’il débarquera dans la Cité ardente avec un tout autre statut que celui qui l’accompagnait en milieu de semaine mais cela n’empêche pas le Limbourgeois de rêver à un doublé wallon qui n’a plus été réalisé depuis 2017 (Alejandro Valverde). "Liège-Bastogne-Liège, c’est vraiment la course de mes rêves, souffle le coureur de chez Bahrain-Victorious. Je l’affirmais déjà lorsque je suis passé pro (rires) . La finale qui nous menait autrefois à Ans me convenait sans doute mieux à mes qualités en raison de la densité de difficultés dans les derniers kilomètres avec Saint-Nicolas et la montée vers la ligne. L’arrivée dans le centre-ville change la physionomie de cette ultime phase de course mais je m’en accommoderai."

Une analyse que partage Michele Bartoli, le double vainqueur de la Doyenne (1997 et 1998) et entraîneur de Teuns.

"Au plus la course est difficile et sélective et au plus cela convient à Dylan, juge le Toscan. Dylan n’est pas le plus rapide et explosif des coureurs mais il possède tout de même une certaine pointe de vitesse. Il sera davantage surveillé au vu de sa victoire sur la Flèche mais s’il se retrouve dans un petit groupe amené à se jouer la gagne dans lequel figurerait, par exemple, Pogacar ou Alaphilippe, c’est vers ces deux hommes que se concentrerait alors l’essentiel des attentions. À lui de savoir en profiter!"