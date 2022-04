Teuns: «Je suis fier d’avoir battu le King du Mur»

Depuis toujours, la course faisait fantasmer l’échassier de la Barhain, mais elle lui a aussi souvent causé de cruelles désillusions. Un an après être monté sur le podium, Teuns avait été victime d’une panne de jambes dans le Mur où tout le monde l’attendait. On le revoit parti noyer son chagrin affalé sur un talus, un bon kilomètre après la ligne. Pendant quelques instants, si on le lui avait demandé, il aurait arrêté le cyclisme…

Il venait pourtant de connaître un exceptionnel été 2017, quand il s’était montré intouchable pendant trois semaines, enlevant coup sur coup le Tour de Wallonie, celui de Pologne et l’Artic Race of Norway et plusieurs de leurs étapes. Aussi, son très prometteur début de saison 2018 en avait fait un grand favori de la Flèche, mais Teuns avait été vaincu par le stress et la pression. "Je n’ai jamais douté de moi , dit-il. C’est surtout la pression que les gens ou mon entourage ont mise sur moi qui fut difficile à porter. On m’a fait comprendre que quand vous êtes sur le podium, la victoire n’est pas loin. Avec le temps, j’ai essayé d’oublier cette pression. J’avais aussi eu parfois de la malchance, elle a tourné aujourd’hui et j’ai saisi l’opportunité."

Avec, à la clé, cette magnifique victoire dans la course de ses rêves. "La Flèche et moi, nous avons une relation d’amour-haine. J’y ai connu de bons et de mauvais moments. C’est tout ou rien, soit vous avez de bonnes jambes comme aujourd’hui ou de mauvaises."

«Tous les favoris étaient ensemble»

Jusqu’alors, c’est de sa victoire d’étape sur le Tour de France, à la Planche des Belles Filles suivie l’an passé par un succès au Grand-Bornand, dont pouvait se prévaloir le Belge, manifestement à l’aise dès que la pente flirte avec les 15-20%. "Mon avantage est d’être léger et puissant. C’est une bonne combinaison pour ces dénivelés que j’aime. Mais la différence avec ma victoire à la Planche des Belles Filles, acquise dans une échappée, c’est qu’aujourd’hui, tous les favoris étaient ensemble."

Des prétendants que Teuns a dominés sur les 1300 mètres du Mur de Huy. "Je savais où cela se jouerait et j’ai essayé de ne pas stresser dans l’approche du Mur, l’important était d’être bien positionné , poursuit le Limbourgeois. Aux 500 mètres, j’étais enfermé entre Vlasov et Verona, mais je savais qu’il allait s’écarter pour Valverde, c’est ce qui s’est produit. Je me souvenais d’où il avait attaqué en 2017, j’étais déjà avec lui. Je savais que c’était le bon moment pour y aller. J’ai repensé que j’étais venu en spectateur dans le Mur avec un de mes meilleurs amis, alors que j’étais espoir, il y a 11 ans quand Philippe Gilbert avait gagné. Nous étions là devant une des chapelles. J’ai accéléré et plus loin, j’ai senti Valverde revenir, mais j’avais les jambes pour en remettre une couche. C’était parfait pour moi. J’ai un énorme respect pour lui. Je suis super-fier d’avoir battu le king du Mur de Huy."

Le coureur de Barhain Victorious n’a pourtant pas eu la meilleure préparation avant ce printemps où il est particulièrement régulier, et encore moins pour la Flèche. "Ce fut une grosse surprise quand jeudi on m’a téléphoné pour me demander de courir Paris-Roubaix car il y avait des absents dans l’équipe. J’étais bien sur les premiers secteurs pavés, mais quand on est arrivés à Arenberg, je me suis demandé ce que je faisais là et j’ai arrêté. Avant cela, en février, ma préparation avait été stoppée net par le Covid. J’avais dû revoir objectifs et programme. Je téléphonais au médecin de l’équipe trois fois par jour pour savoir quand je pourrais m’entraîner, il m’a calmé. Après dix jours d’arrêt, quand j’ai eu un premier test négatif, j’ai repris, d’abord calmement, puis de plus en plus sérieusement pour les classiques. J’ai fait l’impasse sur Paris-Nice, mais dès la Catalogne, après quatre semaines d’entraînement, j’étais bien. Depuis, contrairement à d’autres années, j’ai été très régulier et aujourd’hui, j’étais vraiment dans un grand jour. Maintenant, je veux aussi profiter de cette forme à Liège, dimanche."