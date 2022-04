«Remco est très bon, mais encore trop fougueux»

Vous comptez déjà trois victoires en 2022. N’avez-vous pas de regrets d’arrêter en fin d’année?

Absolument pas. C’est une décision mûrement réfléchie. C’est vrai que je suis encore bien mais tout début a une fin et la mienne approche. Je suis tranquille. Je ne vais pas non plus prendre le risque de faire la saison de trop. Je veux partir avec un bon goût en bouche et pas après m’être traîné durant des mois.

Comment imaginez-vous vos derniers mois au sein du peloton?

Je veux surtout profiter de toutes les courses auxquelles je participe. Et si je parviens à obtenir de bons résultats, c’est encore mieux. De toute façon, je n’ai plus aucune pression. J’ai accompli tout ce que je voulais et même beaucoup plus. À mes débuts, j’espérais juste devenir coureur professionnel.

Que vous ont apporté vos succès du début de saison?

La tranquillité. Elles m’ont enlevé le peu de pression que je me mettais encore. De ce point de vue là, mon titre mondial (en 2018) m’a fait un bien fou. Il m’a apporté la sérénité. Je me suis senti plus calme après parce qu’il n’y a pas, à mes yeux, plus belle victoire en cyclisme. Même mes succès dans un monument comme Liège-Bastogne-Liège n’ont jamais eu autant de valeur à mes yeux.

Que pensez-vous que les gens retiendront de vous comme coureur?

Je pense que j’ai donné pas mal de plaisir au public. J’en ai pris aussi beaucoup et j’espère que ce sera le cas jusqu’à la fin. Le cyclisme m’a tout donné, c’est ma passion mais il y a une vie à côté de ce sport quand même.

Vous souvenez-vous de votre première saison au sein du peloton il y a vingt ans?

Oui, c’était différent. Le cyclisme a changé même si, au final, on continue toujours à pédaler le plus vite possible sur un vélo à deux roues.

Aimez-vous le cyclisme actuel?

Je ne peux pas dire que je ne l’apprécie pas mais il est beaucoup plus exigeant qu’à mes débuts. Avant, il y avait plus de tranquillité durant les courses. Aujourd’hui, on fait tout à fond du départ à l’arrivée. Avant, on pouvait monter en puissance au fil des courses dans l’optique de briller à tel ou tel moment. Désormais, il n’y a plus le moindre répit.

Comment expliquez-vous cela?

Tout évolue. Le matériel, comme la manière de s’entraîner, de s’alimenter. Les jeunes disposent déjà de moyens technologiques ultramodernes. Ça aide et cela donne confiance. Puis, la jeune génération n’a pas froid aux yeux. On n’attend plus la finale d’une épreuve pour passer à l’offensive.

Quelle sortie vous imaginez-vous, ce mercredi, lors de votre dernière participation à la Flèche wallonne?

Je veux vraiment en profiter à cent pour cent. Mais je ne suis pas en tournée d’adieu. Je suis quelqu’un qui se met toujours un peu de pression et je n’ai pas l’intention de manquer ma sortie. Mes jambes ont encore des choses à donner. J’ai le niveau pour terminer cette Flèche dans le top 3.

Selon vous, un favori se dégage-t-il?

Non, il y a plusieurs candidats à la victoire. Julian (Alaphilippe), s’il a récupéré de sa chute (NDLR: il y a une semaine à la Flèche brabançonne) sera à l’heure au rendez-vous. Et n’oublions pas Tadej Pogacar. Il peut s’imposer à Huy.

En parlant du Slovène, en quoi est-il différent?

Pour moi, Pogacar n’est pas un coureur atypique. C’est juste qu’il est supérieur à tous les autres. Il est capable de briller partout. On l’a encore vu au Tour des Flandres.

Et dimanche, vous disputerez la Doyenne pour la dernière fois. Est-ce la plus belle classique pour vous?

Je ne dirais pas que c’est la plus belle mais que je suis tombé amoureux d’elle dès ma première participation en 2005. À quinze kilomètres de l’arrivée, je faisais partie du groupe d’échappés, puis je me suis fait lâcher et j’ai perdu un quart d’heure. Mais malgré cette défaillance, j’ai compris que je l’aimais bien. Elle me convient bien.

Si vous deviez choisir entre la Flèche et la Doyenne…

Même si j’ai plus de victoires à Huy, Liège a quelque chose de plus. C’est un monument. Je parviens à profiter de sa beauté pendant la course.

On imagine que les côtes de ces deux courses n’ont plus aucun secret pour vous…

Pour être tout à fait sincère, je n’ai jamais retenu les noms de chacune d’entre elles. En revanche, oui, je connais leurs spécificités et les endroits où il faut attaquer.

Outre l’explosivité, quelles qualités faut-il pour gagner la Flèche wallonne?

Déjà, il faut être dans un très bon jour pour pouvoir répondre à l’obstacle que constitue le Mur. Puis, il faut être bien placé au moment d’entamer son ascension. Il ne faut pas dépenser un gramme d’énergie inutilement jusqu’au moment clé. Il faut bien doser son effort.

Comment expliquez-vous que vous êtes toujours là à votre âge? En début de saison, vous avez encore terminé 2e des Strade Bianche.

J’ai toujours été passionné. Mais j’ai surtout réussi à ne pas me brûler. Je suis assez fier de mon parcours, d’être parvenu à durer. Il faut savoir écouter son corps et je pense très bien le faire.

Que pensez-vous de Wout van Aert?

Je l’adore. Il est hors catégorie et peut gagner presque partout. Pour moi, il a toutes ses chances dimanche. Je dirais même qu’il est le favori n°1 pour la victoire à Liège-Bastogne-Liège.

Et Remco Evenepoel?

Il est très bon mais a encore beaucoup à apprendre dans sa façon de courir. Il est encore trop fougueux. Il ne calcule peut-être pas assez et perd parfois trop d’énergie. Mais il a également tout pour remporter la Doyenne. Je ne sais pas si ça peut déjà être le cas cette année parce qu’il n’est pas encore habitué aux courses de plus de 250 kilomètres.

Comment voyez-vous votre futur?

J’ai encore deux ans de contrat chez Movistar. Je resterai sans doute dans le milieu mais pas comme directeur sportif. Aujourd’hui, je ne m’imagine pas passer toute une journée dans une voiture à suivre des coureurs.

Quelle course aimeriez-vous gagner au cours de votre dernière saison?

(Il réfléchit) Gagner le Tour de Lombardie pour finir, ce serait beau. J’aime cette course et je suis souvent passé près de la victoire (NDLR: 2e en 2013, 15 et 19).