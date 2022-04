Pogacar: «La forme est bonne»

En 2019, il s’y était classé 53e, mais était déjà 9e l’année suivante quand Marc Hirschi, devenu depuis son équipier, s’était imposé. L’an passé, le Slovène en raison avait été empêché de participer à la course en raison de deux tests positifs au Covid-19 au sein de son équipe UAE Team Emirates (de Diego Ulissi et d’un membre de l’encadrement) qui s’étaient révélés ensuite être deux faux positifs! Quatre jours plus tard, Pogacar s’imposait à Liège-Bastogne-Liège.

La Doyenne reste le principal objectif du numéro 1 mondial, mais Tadej Pogacar ne compte pas laisser passer l’occasion d’enlever la Flèche si celle-ci se présente. Un peu plus de deux semaines après ses débuts réussis (jusqu’au sprint) sur les pavés du Tour des Flandres, le Slovène a confirmé ses ambitions.

"Nous revenons dans les Ardennes avec de grands souvenirs de l’année dernière" , a-t-il dit dans le communiqué fourni par sa formation. "C’est une période à laquelle je repense avec beaucoup de plaisir. M’imposer à Liège était un rêve et je ressens une belle connexion avec cette course. Après le Tour des Flandres, je suis allé tester le lendemain les secteurs pavés que nous retrouverons au Tour de France. C’était une expérience excitante. Ils sont assez durs mais c’est bien de m’être fait une idée de ce qui nous attend au Tour. Ensuite, j’ai fait une pause de deux jours car depuis le Tour UAE j’ai beaucoup couru. C’était bien de retourner à la maison et de m’entraîner normalement, c’est une partie du travail que j’aime, alors c’était bien d’avoir un peu de routine. Pour ces courses ardennaises, nous avons une équipe très offensive. La forme est bonne et je pense que je peux faire quelque chose de bien mais dans l’ensemble l’équipe est très forte et nous aurons plusieurs options ce qui est toujours un avantage."

Outre sur Marc Hirschi et Ulissi, Pogacar va pouvoir compter ce mercredi sur Marc Soler, Jan Polanc, Vegard Stake Laengen ainsi que sur le jeune et talentueux Juan Ayuso que remplacera dimanche George Bennett.