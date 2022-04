Le Standard officiellement américain

Le Standard a annoncé par communiqué, ce mardi, son passage sous bannière américaine, avec le rachat du matricule 16 par 777 Partners. Pierre Locht occupera le poste de directeur général intérimaire, et sera le lien entre les équipes liégeoises et les nouveaux patrons, qui vont prendre le temps de se familiariser avec les différentes structures. Le chantier sportif a déjà été entamé, mais le plus gros chantier sera financier, avec des comptes à faire sortir de la zone rouge. À ce sujet, il apparaît que les salaires de mars n’ont pas encore été payés.