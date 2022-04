Victorieuse l’an passé de Liège-Bastogne-Liège, elle s’est déjà classée troisième et cinquième de la Flèche Wallonne. "Ce sera spécial de ne pas disputer cette épreuve sans Anna, même si elle sera avec nous, pour nous diriger, sa connaissance du Mur sera un atout pour notre formation, explique-t-elle. Mais il n’y aura pas que ma carte: Ashleigh Moolman-Pasio est toujours bonne sur la Flèche (deux podiums et huit tops 7) et il y a aussi Niamh Fisher-Black." Le parcours a été modifié. Avec désormais trois montées du Mur de Huy au lieu de deux. "Cela va rendre la course plus dure."