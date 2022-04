Clement retourne le Rocher

" J’étais surpris , confiait l’ancien Diable rouge début avril. Cette histoire, le matin avant un grand match face au PSG…. Mais avec le staff et les joueurs, on s’est concentré sur la rencontre. Je n’avais reçu aucun signal de qui que ce soit au club, au sujet de ce qui a été écrit. "

Un coup tactique face au PSG qui change tout

Loin des critiques qui s’abattaient sur sa personne, des supporters réclamant le retour de Niko Kovac, de l’annonce du quotidien français et trois jours après une élimination sans gloire face à Braga en Europa League, l’ex-coach du Club Bruges a gardé son sang-froid alors qu’il affrontait le PSG.

Face aux hommes de Mauricio Pochettino amorphes et aux choix tactiques douteux de son homologue avec un milieu de terrain à quatre têtes sans éléments créatifs, Monaco s’est transfiguré (3-0). Le coaching payant de Clement, avec l’entrée de Volland, a fait la différence. L’Allemand a inscrit le but du break et provoqué un penalty. Le début d’une révolte.

Le podium en point de mire

Englués dans le ventre mou du classement, les Monégasques ont posé, face à la bande à Mbappé, les jalons d’une remontée incroyable, même si le technicien réfute l’idée que cette leçon adressée au PSG constitue un tournant dans la saison des Asémistes. " Je ne pense pas que tu puisses gagner un match comme ça, de cette manière, sans être dans une bonne dynamique. Elle était déjà là, bien avant le match. "

Depuis cette rencontre et l’article de L’Équipe , Clement réalise pourtant un sans-faute avec quatre succès sur les quatre derniers matchs. La victoire de prestige signée, vendredi dernier, à Rennes a carrément remis l’ASM dans la course au podium.

À trois points des Bretons, le club princier dispute une partie décisive ce mercredi face au rival niçois. Une victoire leur permettrait de passer devant leur adversaire du jour et de placer la pression sur les épaules rennaises.

Cette série a eu le don de faire changer partiellement d’avis le propriétaire russe des Rouge et Blanc. Si le sort du quadragénaire semblait scellé il y a un mois, la vérité n’est plus la même actuellement.

Bien déterminé à toujours limoger Oleg Petrov, le vice-président, Dmitri Rybolovlev a changé d’avis sur le directeur sportif, Paul Mitchell, et Clement. " Nous avons vraiment travaillé beaucoup , a détaillé l’ancien défenseur. C’était nécessaire. Tout le monde au club était concerné. Je suis certain qu’en travaillant de la bonne manière, les résultats arrivent. On peut encore beaucoup grandir avec cette équipe avec quelques transferts en plus pour la nouvelle saison mais il faut bien finir celle-ci. "

Ce sera la condition sine qua non pour rester en place.