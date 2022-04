Vervaeke: «Remco peut dynamiter la Flèche»

Cela va mieux. J’étais triste d’avoir loupé cette épreuve, car je me sentais vraiment très bien sur la fin du Tour de Catalogne. Mais cette grippe m’a mis à l’arrêt. J’étais bien touché, avec quatre jours avec de la fièvre, dans le lit… C’est dommage d’avoir raté le Pays basque, qui est la préparation idéale pour les classiques ardennaises. Avec mon entraîneur et avec le staff médical, on a planifié un retour prudent sur le vélo. J’étais un peu inquiet, mais la semaine passée, j’ai su faire de bons entraînements qualitatifs: je me sens prêt pour les classiques.

Vous êtes plus au service de Remco ou de Julian?

Sur le papier, Dries Devenyns devait être plus en soutien d’Alaphilippe et moi de Remco, mais avec le forfait de Dries, on va devoir adapter nos plans.

Remco peut-il dynamiter la course, ce mercredi? Peut-on avoir une Flèche inhabituelle, qui ne se résume pas à un sprint dans le Mur?

C’est difficile d’échapper au scénario de la dernière montée décisive, à Huy. Mais avec la grande forme de Remco, avec son tempérament, avec la difficulté du parcours avant Huy, avec la façon dont le peloton roule aujourd’hui, oui, Evenepoel peut faire exploser la course.