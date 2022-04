Le Spirou jouera les play-off

Déçus d’avoir loupé de peu l’Elite Gold, les Carolos avaient à cœur de prouver qu’ils étaient armés pour se frotter aux meilleures équipes néerlandaises. Fort d’une énorme volonté, le Spirou dévaste tout en Elite Silver et Den Helder en a fait les frais ce week-end (73-113). Une septième victoire consécutive pour les hommes de Sam Rotsaert dans ce deuxième tour qui, combinée au revers de Limburg United à Weert (83-78), assure la première place de l’Elite Silver aux Sambriens. Un premier objectif rempli pour les Carolos qui retrouveront les play-off.

Ostende a du mal à la relance

Trois défaites en six matchs (en finale de la coupe de Belgique contre Limburg United et en déplacement à Den Bosch et à Leiden), cela fait des années que l’on n’avait plus connu pareille situation chez les Côtiers. Faut-il pour autant s’inquiéter? Peut-être pas mais cette mauvaise passe arrive en tout cas au plus mauvais moment pour les protégés du coach Gjergja. L’effectif pléthorique est toujours aussi impressionnant, surtout sur les ailes, mais dans la raquette, c’est beaucoup plus compliqué pour le Filou qui est privé d’Amida Brimah, blessé jusqu’en fin de saison, et qui n’a plus le loisir de s’offrir un pigiste (fin de la période des transferts le 15 février dernier).

Une lutte à 3 pour la 3eplace

L’un des derniers enjeux en Elite Gold, c’est de savoir qui de Mons, Louvain ou Anvers terminera troisième, derrière Ostende et Malines. À l’heure actuelle, Mons s’accroche au podium mais les Renards devront compter sur un faux pas des Bears de Louvain pour conserver cette place. Avec deux matchs à jouer (contre Groningen et à Den Bosch), les Montois n’ont plus leur sort entre leurs mains car si Louvain réalise le sans-faute avec trois succès (à Feyenoord, contre Leiden et à Zwolle), les joueurs d’Eddy Casteels auront le même nombre de points que les Hennuyers… mais un average particulier positif de deux unités avec les Montois.

Pour les Anversois par contre, cette 3e place semble plus hypothétique. Les Giants ont encore quatre rencontres à disputer (à Groningen, contre Den Bosch et une double confrontation face à Feyenoord). L’objectif des joueurs de Luc Smout: un sans-faute obligatoire pour encore rêver de cette place sur le podium, combiné à un faux pas de Mons et de Louvain. Car si les trois clubs venaient à réaliser un parcours parfait sur cette fin de saison, c’est bien Louvain, positif sur tout le monde, qui décrocherait la 3e place.